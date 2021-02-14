Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новосибирске и Томске задержали подозреваемых в финансировании боевиков

07:50

Фото: tvzvezda.ru



Сотрудниками УФСБ России по Новосибирской и Томской областям были задержаны двое подозреваемых в причастности к финансированию террористической организации. Как передают российские СМИ, фигурантами уголовного дела стали гражданин РФ и выходец из одного из государств ближнего зарубежья.



В пресс-службе УФСБ по Новосибирской области сообщили, что задержание двух человек проводилось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Силовикам удалось пресечь деятельность членов межрегиональной ячейки международной террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" (организация официально запрещена в РФ).



По данным представителей ФСБ, в течение прошлого года подозреваемыми неоднократно переводились крупные суммы денег на карты, которые использовались членами террористической группировки.



Следственные органы уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Подозреваемые в содействии деятельности террористической группировки по решению суда находятся под арестом.



Ранее в ФСБ сообщили о задержании участников сообщества, готовивших массовые убийства. Один из молодых людей собирался совершить теракт 1 сентября. Представители спецслужбы обнародовали фрагмент переписки, где подозреваемый сообщал, что планирует взорвать бомбу во время школьной линейки. В общей сложности фигурантами этого дела стали тринадцать человек.



Автор: Злата Богатова

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