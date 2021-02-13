Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Офицер, обвиняемый в госизмене, напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»

13:09

Фото: zona.media



Обвиняемый в государственной измене военнослужащий Руслан Артыков напал на сотрудника СИЗО "Лефортово".



Соответствующие материалы были направлены следствию, передает агентство "Интерфакс".



О случившемся журналистам рассказала представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Как стало известно, российский военнослужащий Руслан Артыков напал на одного из сотрудников СИЗО "Лефортово". Офицер является фигурантом уголовного дела по статье о государственной измене, его обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.



Видео, на кадрах которого запечатлено происшествие, направлено следственным органам, пояснила Меркачева. В прошлом у лейтенанта Артыкова возникли проблемы со здоровьем, по причине которых арестант был вывезен в тюремную больницу. Меркачева отметила, что незадолго до инцидента у Артыкова мог произойти нервный срыв. После случившегося офицера поместили в карцер.



Какие-либо подробности, связанные с обстоятельствами нападения на сотрудника СИЗО, пока не приводятся.



Сотрудники ФСБ задержали Артыкова осенью 2019 года в Аксае (Ростовская область). В тот момент лейтенант по контракту служил в 175-й бригаде управления ЮВО.



По данным российских властей, военнослужащий мог в соответствии с заданием Главного управления разведки украинского Министерства обороны вести сбор секретной информации. Учитывая, что речь шла о сведениях, связанных с ВС России, утечка такого рода данных за границу могла нанести ущерб обороноспособности страны.



Автор: Злата Богатова

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