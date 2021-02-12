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Звезда «Мандалорца» Джина Карано потеряла работу из-за «оскорбительных постов»


12.2.2021 12:34
Звезда «Мандалорца» Джина Карано потеряла работу из-за «оскорбительных постов»Фото: mixedmartialarts.com

Студия Lucasfilm расторгла контракт с актрисой Джиной Карано после "оскорбительных постов" в ее социальных сетях.

Артистка разместила на своей странице фото еврейской девушки, которая убегала от нацистов.

Джина Карано сопроводила это изображение предположениями, что до того, как евреи стали подвергаться преследованию со стороны нацистов, "правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи". По мнению артистки, подобные действия не отличаются "от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов".

Публикация звезды "Мандалорца" практически сразу вызвана бурную негативную реакцию пользователей соцсетей. В Twitter появились многочисленные призывы к руководству компании Disney и принадлежащей ей студии Lucasfilm разорвать контракт с Карано.

Вскоре после разразившегося скандала администрация Lucasfilm проинформировала, что Джина Карано больше не входит в число работников киностудии. Представители компании при этом назвали посты Карано в Сети "порочащими людей на основании их культурной и религиозной идентичности", а также неприемлемыми и отвратительными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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