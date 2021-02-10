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Губернатор Ставрополья назвал выдуманной историю с подменой младенцев куклами


11:57
Губернатор Ставрополья назвал выдуманной историю с подменой младенцев кукламиФото: vk.com

Как заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, шокирующая история с подменой младенцев куклами является выдумкой.

По его словам, сочинила все это женщина, муж которой позднее рассказал об инциденте, якобы случившемся в краевом перинатальном центре.

Назвав выдуманной историю с подменой младенцев куклами, глава региона пояснил, что женщина солгала о своей беременности. По словам Владимира Владимирова, вся эта история, вызвавшая резонанс, не соответствует действительности.

Губернатор Ставрополья пояснил, что накануне врачи обследовали женщину и пришли к выводу, что она никогда не рожала. Кроме того, в ходе начатой правоохранительными органами проверки она сама "письменно подтвердила", что рассказы о подмене детей представляют собой выдумку, заявил Владимиров в своем Instagram.

По данным РИА Новости, информацию о том, что никакой подмены детей на куклы в Ставрополе не было, подтвердили и в региональном СУ СКР. В ведомстве также пояснили, что женщина выдумала всю эту историю.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на кадрах которой мужчина рассказывает о том, как доставил тела своих новорожденных детей в Дагестан. По его словам, младенцы появились на свет в перинатальном центре Ставрополя. Открыв саван, мужчина обнаружил кукол.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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