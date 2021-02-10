Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Губернатор Ставрополья назвал выдуманной историю с подменой младенцев куклами

11:57

Фото: vk.com



Как заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, шокирующая история с подменой младенцев куклами является выдумкой.



По его словам, сочинила все это женщина, муж которой позднее рассказал об инциденте, якобы случившемся в краевом перинатальном центре.



Назвав выдуманной историю с подменой младенцев куклами, глава региона пояснил, что женщина солгала о своей беременности. По словам Владимира Владимирова, вся эта история, вызвавшая резонанс, не соответствует действительности.



Губернатор Ставрополья пояснил, что накануне врачи обследовали женщину и пришли к выводу, что она никогда не рожала. Кроме того, в ходе начатой правоохранительными органами проверки она сама "письменно подтвердила", что рассказы о подмене детей представляют собой выдумку, заявил Владимиров в своем Instagram.



По данным РИА Новости, информацию о том, что никакой подмены детей на куклы в Ставрополе не было, подтвердили и в региональном СУ СКР. В ведомстве также пояснили, что женщина выдумала всю эту историю.



Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на кадрах которой мужчина рассказывает о том, как доставил тела своих новорожденных детей в Дагестан. По его словам, младенцы появились на свет в перинатальном центре Ставрополя. Открыв саван, мужчина обнаружил кукол.



Автор: Злата Богатова

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