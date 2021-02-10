|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Литвы отказались задерживать Леонида Волкова по запросу РФ
04:31
Фото: rubaltic.ru
Габриэлюс Ландсбергис
В Литве не будут задерживать Леонида Волкова, который является руководителем сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает портал Delfi, с соответствующими заявлениями уже выступили несколько официальных лиц, в частности, глава дипломатии этого балтийского государства Габриэлюс Ландсбергис.
По словам министра иностранных дел Литвы, применение российскими властями инструмента международного розыска в отношении оппозиционеров дискредитирует участие Москвы в этих инструментах.
Подобное мнение высказала и глава МВД Литвы Агне Билотайте, подчеркнув, что задействовать Интерпол в политических целях запрещает третья статья Конституции организации. Литовский министр пояснила, что также строго запрещается любого рода деятельность, связанная с какими-либо военными, расистскими или религиозными целями.
Ранее сторонники Алексея Навального объявили о проведении новой акции. Как пояснял Леонид Волков, мероприятие, запланированное на 14 февраля, состоится в новом формате. Вскоре после этого столичный Басманный районный суд, удовлетворив ходатайство следственных органов, вынес решение о заочном аресте Волкова. При этом соратника Навального объявили в межгосударственный розыск в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту вовлечения в несовершеннолетних в несогласованные с властями акции.
Напомним, накануне Россию покинула Юлия Навальная. По данным российских СМИ, супруга оппозиционера вылетела в Германию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|