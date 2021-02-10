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Власти Литвы отказались задерживать Леонида Волкова по запросу РФ


04:31
Габриэлюс ЛандсбергисФото: rubaltic.ru
Габриэлюс Ландсбергис

В Литве не будут задерживать Леонида Волкова, который является руководителем сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает портал Delfi, с соответствующими заявлениями уже выступили несколько официальных лиц, в частности, глава дипломатии этого балтийского государства Габриэлюс Ландсбергис.

По словам министра иностранных дел Литвы, применение российскими властями инструмента международного розыска в отношении оппозиционеров дискредитирует участие Москвы в этих инструментах.

Подобное мнение высказала и глава МВД Литвы Агне Билотайте, подчеркнув, что задействовать Интерпол в политических целях запрещает третья статья Конституции организации. Литовский министр пояснила, что также строго запрещается любого рода деятельность, связанная с какими-либо военными, расистскими или религиозными целями.

Ранее сторонники Алексея Навального объявили о проведении новой акции. Как пояснял Леонид Волков, мероприятие, запланированное на 14 февраля, состоится в новом формате. Вскоре после этого столичный Басманный районный суд, удовлетворив ходатайство следственных органов, вынес решение о заочном аресте Волкова. При этом соратника Навального объявили в межгосударственный розыск в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту вовлечения в несовершеннолетних в несогласованные с властями акции.

Напомним, накануне Россию покинула Юлия Навальная. По данным российских СМИ, супруга оппозиционера вылетела в Германию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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