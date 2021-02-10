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В Самаре выясняют обстоятельства смерти двух школьниц
10.2.2021 17:36
Фото: sledcom.ru
Правоохранительные органы региона пока не раскрывают подробности инцидента, в результате которого скончались две девочки, передает ТАСС.
Известно лишь, что ЧП случилось на территории Железнодорожного района Самары.
Как пояснили в прокуратуре Самарской области, которая контролирует ход расследования, по факту гибели детей проводится доследственная проверка. Тела шестиклассниц были найдены возле дома, расположенного на улице Киевской, сообщает агентство со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона.
В департаменте образования городской администрации, подтвердив сведения о гибели двух девочек, отметили, что дети обучались в одном классе. Оба ребенка отлично учились, в прошлом в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадали.
В местных СМИ появилась информация о том, что трагическое происшествие случилось около 14:30 минувшего вторника, 9 февраля. Незадолго до гибели девочки вернулись с занятий в школе. Обстоятельства, предшествовавшие их смерти, сейчас выясняют специалисты.
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