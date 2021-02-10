Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В созвездии Большой Медведицы найдена планета, похожая на Землю

10.2.2021 16:11

Фото: vk.com



Вокруг красного карлика, входящего в созвездие Большой Медведицы, вращается планета, похожая на Землю, передает Astrophysical Journal Letters.



Открытие было сделано международной группой астрономов, в состав которой входили исследователи из Европы и Соединенных Штатов.



Звезда называется Gliese 1151, она находится сравнительно недалеко от нас, на расстоянии 26 световых лет. Специалисты предполагали существование планеты еще в 2019 году, когда удалось выявить радиоизлучение на частоте 150 МГц.



Как поясняют авторы исследования, находящиеся на близких орбитах планеты "погружены в намагниченный звездный ветер из расширяющейся звездной короны". Вращаясь, они могут возмущать окружающие их потоки, а следы этого возмущения ветра способны улавливают земные телескопы.



Изучив имеющиеся сведения, астрономы пришли к выводу о том, что около звезды располагается скалистая планета, которая совершает полный оборот вокруг светила за период от одного до пяти дней. Затем эти предположения были подтверждены результатами наблюдений, которые велись с помощью телескопов и спектрометров.



Ученые утверждают, что вокруг Gliese 1151 действительно вращается планета, сравнимая с нашей. Орбита ее составляет 2,02 дня. По мнению специалистов, масса этого небесного тела превышает вес Земли в два с половиной раза.



Автор: Злата Богатова

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