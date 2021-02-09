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Подмосковные чиновники подтвердили смерть двух пациентов после сбоя в подаче кислорода
15:54
Фото: today.kg
Двое пациентов скончались в Никольской больнице (Одинцовский район Московской области), где был зафиксирован сбой в подаче кислорода.
Как передает "Интерфакс", информацию подтвердили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Сбой в подаче кислорода, причины которого пока остаются неустановленными, длился около двенадцати минут. Сотрудники больницы сразу же задействовали мобильные ИВЛ. В течение самого инцидента ни один из пациентов не умер.
Как пояснил источник агентства, вскоре после ЧП действительно скончались двое пациентов, но их смерть была обусловлена тяжестью состояния и не была связана с подачей кислорода. Сейчас все больные находятся в безопасности, за ними наблюдают специалисты.
В пресс-службе подмосковного Минздрава, прокомментировав случившееся, пояснили, что в реанимации филиала № 3 Одинцовской областной больницы к аппаратам ИВЛ в общей сложности было подключено шестнадцать человек. Состояние всех этих пациентов врачи оценивают как тяжелое.
В учреждении здравоохранения уже проводят проверку правоохранители. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В сообщении, которое появилось на официальном сайте СКР, пока не уточняется, о какой статье идет речь.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что вскоре после сбоя в подаче кислорода в указанной больнице умерли три пациента.
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