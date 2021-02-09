Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подмосковные чиновники подтвердили смерть двух пациентов после сбоя в подаче кислорода

15:54

Фото: today.kg



Двое пациентов скончались в Никольской больнице (Одинцовский район Московской области), где был зафиксирован сбой в подаче кислорода.



Как передает "Интерфакс", информацию подтвердили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.



Сбой в подаче кислорода, причины которого пока остаются неустановленными, длился около двенадцати минут. Сотрудники больницы сразу же задействовали мобильные ИВЛ. В течение самого инцидента ни один из пациентов не умер.



Как пояснил источник агентства, вскоре после ЧП действительно скончались двое пациентов, но их смерть была обусловлена тяжестью состояния и не была связана с подачей кислорода. Сейчас все больные находятся в безопасности, за ними наблюдают специалисты.



В пресс-службе подмосковного Минздрава, прокомментировав случившееся, пояснили, что в реанимации филиала № 3 Одинцовской областной больницы к аппаратам ИВЛ в общей сложности было подключено шестнадцать человек. Состояние всех этих пациентов врачи оценивают как тяжелое.



В учреждении здравоохранения уже проводят проверку правоохранители. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В сообщении, которое появилось на официальном сайте СКР, пока не уточняется, о какой статье идет речь.



Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что вскоре после сбоя в подаче кислорода в указанной больнице умерли три пациента.



Автор: Злата Богатова

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