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В США убили студента Йельского университета
14:20
Фото: smi2.net
Полиция Соединенных Штатов ведет расследование по факту гибели студента Йельского университета.
Правоохранительные органы не исключают, что Кевин Цзян мог стать жертвой спланированного убийства, передает ТАСС.
В штате Коннектикут от огнестрельных ранений погиб студент Йельского университета Кевин Цзян, и речь может идти о спланированном убийстве. Как передает канал ABC со ссылкой на заявление начальника полицейского управления города Нью-Хейвен Отониела Рейеса, личность и мотивы нападавшего пока еще не установлены. При этом сыщики полагают, что 26-летний студент был умышленно выбран жертвой преступления.
ЧП случилось вечером минувшей субботы, 6 февраля, неподалеку от Йельского университета. По данным полиции, прибывшей к месту на вызов о стрельбе, Цзян от множественных огнестрельных ранений погиб практически сразу. О молодом человеке известно, что он получал образование в рамках магистратуры на кафедре экологических наук. В прошлом Цзян проходил службу в Национальной гвардии Соединенных Штатов.
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