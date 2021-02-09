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Вакциной «Спутник V» привились 2,2 млн россиян
14:02
Фото: wildrome.ru
Первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" уже успели получить порядка 2,2 млн человек, рассказал замруководителя Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По его словам, оба компонента были поставлены уже более 1,7 млн россиян.
Замруководителя Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил о темпах вакцинирования во время круглого стола, который состоялся в Мосгордуме. По его словам, на общее количество тех, кому уже были поставлены прививки от коронавируса, приходится примерно 300 случаев заражения.
Как отметил Логунов, созданная в РФ вакцина по ее эпидемиологической эффективности не имеет никаких отличий от препаратов, разработанных мировыми лидерами. Сейчас в нашей стране продолжают проводить клинические испытания, осуществляется мониторинг на иммуногенность у людей, которые поставили прививки.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", созданная в РФ, является самой безопасной в мире. Глава латиноамериканского государства заговорил об этом в ходе еженедельного совещания по вопросам здравоохранения.
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