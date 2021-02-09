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Мадуро назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
9.2.2021 13:51
Фото: vk.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", созданная в РФ, является самой безопасной в мире. Глава латиноамериканского государства заговорил об этом в ходе еженедельного совещания по вопросам здравоохранения. Трансляция официального мероприятия велась в Twitter.
Как заявил Николас Мадуро, все в мире уже начали постепенно понимать, что российская вакцина сейчас представляет собой высокоэффективный препарат и является наиболее безопасной.
Венесуэльский лидер напомнил, что власти его страны еще в минувшем августе говорили о том, насколько эффективна и безопасна российская вакцина от коронавируса. Мадуро пояснил, что не намерен критиковать другие препараты, однако самым лучшим из них считает "Спутник V". По его словам, качества вакцины, созданной в РФ, были доказаны во время клинических исследований.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал смехотворным заявление украинского президента Владимира Зеленского по поводу эффективности созданной в РФ вакцины от коронавируса. Глава государства выразил сомнения в качестве "Спутника V" и заявил, что граждане Украины "не кролики". Поэтому в Киеве намерены допускать к применению лишь "проверенные" вакцины, говорил Зеленский.
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