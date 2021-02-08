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Двое белорусов уже 5 месяцев провели в посольстве Швеции в Минске


8.2.2021 16:03
Посольство Швеции в МинскеФото: og.ru
Посольство Швеции в Минске

Двое белорусских граждан, около пяти месяцев назад попросившие иностранных дипломатов о помощи, все еще остаются на территории посольства Швеции в Минске.

Информацию подтвердили в МИД королевства.

Как передает государственное информационное агентство Швеции TT, сведения о белорусских гражданах, которые попали в дипмиссию еще в минувшем сентябре, подтвердили в МИД королевства.

Осенью прошлого года отец и сын смогли перелезть через забор и попросили шведских дипломатов предоставить им политическое убежище. С того момента двое белорусов еще не покидали посольский комплекс, указано в сообщении.

По словам белорусских граждан, они "опасаются за свои жизни", т.к. критически воспринимают нынешний политический режим в своей стране. Поэтому отец и сын решительно отказываются покидать экстерриториальную зону.

Массовые протесты в Беларуси начались в августе прошлого года, сразу после того, как были объявлены официальные результаты президентских выборов. По данным ЦИК страны, по итогам голосования победу вновь одержал Александр Лукашенко, остающийся у власти уже около четверти века.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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