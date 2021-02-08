Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Двое белорусов уже 5 месяцев провели в посольстве Швеции в Минске

8.2.2021 16:03

Фото: og.ru

Посольство Швеции в Минске



Двое белорусских граждан, около пяти месяцев назад попросившие иностранных дипломатов о помощи, все еще остаются на территории посольства Швеции в Минске.



Информацию подтвердили в МИД королевства.



Как передает государственное информационное агентство Швеции TT, сведения о белорусских гражданах, которые попали в дипмиссию еще в минувшем сентябре, подтвердили в МИД королевства.



Осенью прошлого года отец и сын смогли перелезть через забор и попросили шведских дипломатов предоставить им политическое убежище. С того момента двое белорусов еще не покидали посольский комплекс, указано в сообщении.



По словам белорусских граждан, они "опасаются за свои жизни", т.к. критически воспринимают нынешний политический режим в своей стране. Поэтому отец и сын решительно отказываются покидать экстерриториальную зону.



Массовые протесты в Беларуси начались в августе прошлого года, сразу после того, как были объявлены официальные результаты президентских выборов. По данным ЦИК страны, по итогам голосования победу вновь одержал Александр Лукашенко, остающийся у власти уже около четверти века.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:26 Эксперты ВОЗ усомнились в лабораторном происхождении COVID-19

Эксперты ВОЗ усомнились в лабораторном происхождении COVID-19 04:19 В Танзании 15 человек умерли от неизвестной болезни

В Танзании 15 человек умерли от неизвестной болезни 8.2.2021 20:31 Путин потребовал проверить исполнение его указа о зарплатах ученых

Путин потребовал проверить исполнение его указа о зарплатах ученых 8.2.2021 13:30 Ученые установили связь изменений климата и пандемии COVID

Ученые установили связь изменений климата и пандемии COVID 7.2.2021 20:57 Работающие в Ухане эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики»