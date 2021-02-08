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Жительницу Оренбуржья подозревают в убийстве двухлетней внучки
8.2.2021 10:05
Фото: vk.com
Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту гибели маленького ребенка, передают российские СМИ.
Трагедия, жертвой которой стала двухлетняя девочка, случилась в городе Орске.
Ребенок был найден погибшим минувшей ночью, сообщается со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР. Как стало известно, тело девочки с явными признаками криминальной смерти обнаружили на улице Короленко, рядом с многоквартирным жилым зданием.
Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти девочки стали многочисленные колото-резаные ранения в области шеи.
В ходе начатого разбирательства было установлено, что к гибели малолетнего ребенка может быть причастна ее бабушка. В момент ЧП 60-летняя местная жительница находилась в алкогольном опьянении, пояснили представители ведомства.
Полиция уже задержала подозреваемую, обстоятельства трагического происшествия продолжают выяснять специалисты.
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