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В Индии около 150 человек пропали из-за наводнения после схода ледника
7.2.2021 22:05
Фото: 024.by
ЧП произошло на территории индийского штата Уттаракханд в северной части страны, передает информационное агентство ANI.
Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что жертвами наводнения могли стать, по предварительным оценкам, от 100 до 150 человек.
Вода в реке Дхаулиганге поднялась до критического уровня из-за схода ледника. В результате была повреждена плотина на строящейся там электростанции "Ришиганга" в округе Чамоли. Власти начали мероприятия по эвакуации жителей района, пострадавшего от наводнения.
Ситуацию в регионе прокомментировал начальник Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) Сатья Нараян Прадхан. По его словам, в штат Уттаракханд дополнительно переброшены пять бригад, еще несколько "готовятся и затем будут доставлены по воздуху с базы ВВС Хиндон в Газиабаде". Кроме того, в поисковых мероприятиях уже задействовали порядка двухсот местных пограничников, отметил глава ведомства.
К настоящему времени живыми из тоннеля, который оказался завален льдом, удалось извлечь живыми не менее шестнадцати человек. Спасатели продолжают работу, пытаясь разыскать без вести пропавших.
Количество погибших уточняется. По предварительным данным, найдены останки от семи до десяти жертв ЧП.
В зоне стихийного бедствия оказались преимущественно рабочие, участвовавшие в строительстве электростанции "Ришиганга", а также занятые на автодорожных и железнодорожных проектах в округе Чамоли. Кроме того, при сходе ледника были "буквально сметены" пять пастухов и их стада, в которых насчитывалось более 180 животных - коз и овец.
Власти отмечают, что специалисты причины схода ледника предстоит установить специалистам. В регион уже направлена группа геофизиков и гляциологов, которые оценят состояние местных ледников.
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