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Женская сеть myJulia.ru
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Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержании
7.2.2021 21:35
Фото: livejournal.com
Первоначально врачи диагностировали у уфимки вывих, однако повторное обследование выявило перелом в области луче-запястного сустава.
По словам женщины, она получила травму, когда полиция задерживала ее 31 января во время протестной акции, передает "Интерфакс".
Как утверждает жительница башкирской столицы Индира Абызбаева, в ходе несанкционированного мероприятия она пыталась заступиться за молодого человека, которого полиция уводила в автобус. В результате уфимка сама оказалась в числе задержанных, сообщает агентство.
Находясь в автобусе, женщина отреагировала на грубое отношение силовиков к мужчине, который в тот момент оказался рядом с ней. По словам Абызбаевой, в процессе потасовки ее кто-то грубо толкнул, после чего она испытала сильную боль. Вскоре рука опухла и посинела.
Абызбаева пояснила, что написала жалобу о полученной травме, когда ее доставили в отделение полиции, после чего была направлена на судмедэкспертизу. Врачи травмпункта наложили ей гипс и диагностировали вывих. Повторное обследование выявило перелом в области луче-запястного сустава.
Женщина рассказала, что уже посетила главк МВД по Уфе, подав заявление на имя начальника в просьбой установить полицейских, участвовавших в ее задержании с целью привлечения их к ответственности. Факт регистрации документа подтвердил осведомленный источник в правоохранительных структурах Башкирии, отмечает "Интерфакс".
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