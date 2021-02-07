ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Дагестане двух росгвардейцев задержали по подозрению в убийстве экс-чиновника
В Дагестане двух росгвардейцев задержали по подозрению в убийстве экс-чиновника
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» передал первый снимок Марса
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» передал первый снимок Марса
Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»
Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Саратове задержали депутата от КПРФВ Саратове задержали депутата от КПРФ
Песков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунговПесков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунгов
Тегеран выразил Москве протест в связи с названием Персидского заливаТегеран выразил Москве протест в связи с названием Персидского залива
В Индии около 150 человек пропали из-за наводнения после схода ледникаВ Индии около 150 человек пропали из-за наводнения после схода ледника
Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержанииЖительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержании

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержании


7.2.2021 21:35
Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержанииФото: livejournal.com

Первоначально врачи диагностировали у уфимки вывих, однако повторное обследование выявило перелом в области луче-запястного сустава.

По словам женщины, она получила травму, когда полиция задерживала ее 31 января во время протестной акции, передает "Интерфакс".

Как утверждает жительница башкирской столицы Индира Абызбаева, в ходе несанкционированного мероприятия она пыталась заступиться за молодого человека, которого полиция уводила в автобус. В результате уфимка сама оказалась в числе задержанных, сообщает агентство.

Находясь в автобусе, женщина отреагировала на грубое отношение силовиков к мужчине, который в тот момент оказался рядом с ней. По словам Абызбаевой, в процессе потасовки ее кто-то грубо толкнул, после чего она испытала сильную боль. Вскоре рука опухла и посинела.

Абызбаева пояснила, что написала жалобу о полученной травме, когда ее доставили в отделение полиции, после чего была направлена на судмедэкспертизу. Врачи травмпункта наложили ей гипс и диагностировали вывих. Повторное обследование выявило перелом в области луче-запястного сустава.

Женщина рассказала, что уже посетила главк МВД по Уфе, подав заявление на имя начальника в просьбой установить полицейских, участвовавших в ее задержании с целью привлечения их к ответственности. Факт регистрации документа подтвердил осведомленный источник в правоохранительных структурах Башкирии, отмечает "Интерфакс".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В России разрабатывают два лекарства от ВИЧВ России разрабатывают два лекарства от ВИЧ
Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17
Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержанииЖительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержании
В Москве на акции протеста задержали сирийца и французаВ Москве на акции протеста задержали сирийца и француза
В Москве пять человек задержали по делу о заказном убийстве девушкиВ Москве пять человек задержали по делу о заказном убийстве девушки

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru