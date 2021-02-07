Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван заработок Волкова за поединок с Оверимом

7.2.2021 17:31

Фото: boxinggu.ru



Российский боец Александр Волков, одержавший победу над представителем Нидерландов Алистаром Оверимом, за этот поединок получит 16,5 млн рублей, передает "Матч ТВ".



Встреча состоялась в Лас-Вегасе.



Как стало известно, общий заработок 32-летнего российского бойца Александра Волкова за поединок составит около 16,5 млн рублей. Помимо гонорара по 85 тыс. долларов за выход и победу бойцу UFC будет выплачено 50 тыс. долларов в качестве бонуса за "Выступление вечера", отмечает источник.



Сейчас на счету россиянина уже тридцать три выигранных поединка. Восемь раз тяжеловес потерпел поражение.



Ранее появились сведения о том, что Волков пропустил пресс-конференцию после боя с Алистарем Оверимом из-за травмы. Как пояснили организаторы турнира, россиянину пришлось отправиться в больницу, чтобы врачи проверили поврежденную во время поединка ногу.



Оказалось, что в больницу после боя попал и нидерландец. Какую травму он мог получить в ходе встречи с россиянином, пока не уточняется. Известно лишь, что Волков и Оверим в клинике находились в одной палате.



Автор: Злата Богатова

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