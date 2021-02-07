|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России разрабатывают два лекарства от ВИЧ
7.2.2021 17:09
Фото: vk.com
Российские специалисты занимаются разработкой ряда лекарственных средств, которые предназначены для излечения ВИЧ.
Как передает агентство "Интерфакс", для начала клинических исследований препаратов требуется найти источник финансирования.
В одном из лекарств, которое создается в РФ, был использован тот же принцип, как при лечении т.н. берлинского и лондонского пациентов. Источник в медицинских кругах пояснил, что речь идет о воздействии на рецептор CCR5, к которому прикрепляется возбудитель. Разница лишь в том, что "тем пациентам пересаживали стволовые клетки от доноров". При этом самих ВИЧ-инфицированных из-за сопутствующих диагнозов врачи подвергали облучению, а это связано с большим риском. В результате один из этих пациентов "побывал на грани смерти".
Отмечается, что в отечественных препаратах были модифицированы клетки пациента, зараженного ВИЧ. Специалисты убрали указанный рецептор, чтобы вирус не имел возможности прикрепиться. Предполагается, что эти клетки вновь будут введены в организм человека инъекционно, что существенно уменьшает потенциальные риски.
Известно также, что российская разработка сможет защищать и от инфицирования ВИЧ, уточняют специалисты. Испытания на лабораторных мышах свидетельствуют о хороших результатах. Однако проведение клинических исследований на человеке требует больших средств. Этот вопрос пока остается нерешенным.
Источник агентства рассказал, что разработкой одного из препаратов сейчас занимается ФМБА. Действие другого средства, которое создается еще в одном российском институте, основано на том, что в организм вводится фермент. Следуя по ДНК клеток, он находит вирус и блокирует его, практически "вырезая" болезнетворный кусок из клетки.
Второе средство также находится пока на стадии доклинических исследований. Учитывая, что в будущем предполагается исследование на людях, инфицированных ВИЧ, требования к безопасности будут более строгими, пояснил источник. Разработчики надеются, что при достаточном финансировании уже в течение пяти лет новые лекарства "можно будет вывести в практику".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|