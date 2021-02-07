|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам
7.2.2021 16:23
Фото: akamaized.net
Японский премьер Есихидэ Суга заявил, что власти планируют строго придерживаться договоренностей, достигнутых с руководством РФ в рамках двустороннего саммита 2018 года.
В тот момент представители Москвы и Токио выражали готовность продолжать урегулирование вопроса на основе доверия между государствами и заключить мирный договор.
Переговоры с Россией по вопросам принадлежности южных Курильских островов японская сторона будет продолжать с учетом договоренностей, которые были достигнуты в 2018 году на саммите в Сингапуре. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.
Представитель официального Токио опубликовал видеообращение в связи с 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий. Именно так японцы продолжают именовать оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи.
В частности, японский премьер подчеркнул, что кабмин страны намерен "твердо опираться" на договоренности с Россией и намерен неуклонно придерживаться этой линии в ходе дальнейших двусторонних переговоров. При этом Суга с сожалением отметил, что Москва и Токио все еще не оформили мирный договор.
В минувшем январе, говоря на эту тему, премьер-министр заявлял от лица Токио, что "в проблеме северных территорий" нужно поставить точку.
Спор по поводу территорий, которые перешли к Советскому Союзу, продолжается со времен окончания Второй мировой войны. Российские власти не раз подчеркивали, что Москва не рассматривает вариант обратной передачи этих земель. Учитывая, что острова стали частью территории СССР, а позже России, по итогам войны, российская позиция остается неизменной. В Токио же эти земли рассматривают как исконные и "оккупированные".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|