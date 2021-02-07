Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам

7.2.2021 16:23

Фото: akamaized.net



Японский премьер Есихидэ Суга заявил, что власти планируют строго придерживаться договоренностей, достигнутых с руководством РФ в рамках двустороннего саммита 2018 года.



В тот момент представители Москвы и Токио выражали готовность продолжать урегулирование вопроса на основе доверия между государствами и заключить мирный договор.



Переговоры с Россией по вопросам принадлежности южных Курильских островов японская сторона будет продолжать с учетом договоренностей, которые были достигнуты в 2018 году на саммите в Сингапуре. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.



Представитель официального Токио опубликовал видеообращение в связи с 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий. Именно так японцы продолжают именовать оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи.



В частности, японский премьер подчеркнул, что кабмин страны намерен "твердо опираться" на договоренности с Россией и намерен неуклонно придерживаться этой линии в ходе дальнейших двусторонних переговоров. При этом Суга с сожалением отметил, что Москва и Токио все еще не оформили мирный договор.



В минувшем январе, говоря на эту тему, премьер-министр заявлял от лица Токио, что "в проблеме северных территорий" нужно поставить точку.



Спор по поводу территорий, которые перешли к Советскому Союзу, продолжается со времен окончания Второй мировой войны. Российские власти не раз подчеркивали, что Москва не рассматривает вариант обратной передачи этих земель. Учитывая, что острова стали частью территории СССР, а позже России, по итогам войны, российская позиция остается неизменной. В Токио же эти земли рассматривают как исконные и "оккупированные".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:03 В Саратове задержали депутата от КПРФ

В Саратове задержали депутата от КПРФ 04:16 Тегеран выразил Москве протест в связи с названием Персидского залива

Тегеран выразил Москве протест в связи с названием Персидского залива 7.2.2021 19:19 Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»

Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм» 7.2.2021 08:43 Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19

Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19 6.2.2021 22:40 Саакашвили: Украина может потерять два города