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В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам


7.2.2021 16:23
В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по КуриламФото: akamaized.net

Японский премьер Есихидэ Суга заявил, что власти планируют строго придерживаться договоренностей, достигнутых с руководством РФ в рамках двустороннего саммита 2018 года.

В тот момент представители Москвы и Токио выражали готовность продолжать урегулирование вопроса на основе доверия между государствами и заключить мирный договор.

Переговоры с Россией по вопросам принадлежности южных Курильских островов японская сторона будет продолжать с учетом договоренностей, которые были достигнуты в 2018 году на саммите в Сингапуре. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

Представитель официального Токио опубликовал видеообращение в связи с 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий. Именно так японцы продолжают именовать оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи.

В частности, японский премьер подчеркнул, что кабмин страны намерен "твердо опираться" на договоренности с Россией и намерен неуклонно придерживаться этой линии в ходе дальнейших двусторонних переговоров. При этом Суга с сожалением отметил, что Москва и Токио все еще не оформили мирный договор.

В минувшем январе, говоря на эту тему, премьер-министр заявлял от лица Токио, что "в проблеме северных территорий" нужно поставить точку.

Спор по поводу территорий, которые перешли к Советскому Союзу, продолжается со времен окончания Второй мировой войны. Российские власти не раз подчеркивали, что Москва не рассматривает вариант обратной передачи этих земель. Учитывая, что острова стали частью территории СССР, а позже России, по итогам войны, российская позиция остается неизменной. В Токио же эти земли рассматривают как исконные и "оккупированные".

Автор: Злата Богатова

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