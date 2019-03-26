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В японских учебниках юг Курил и еще два острова будут названы «исконными территориями»
26.3.2019 12:22
Фото: историк.рф
В Токио намерены решительно отстаивать свою позицию в отношении этих земель.
Как сообщает агентство Kyodo, согласно указанию японского правительства, в учебниках обществоведения для 3-6 классов "исконными территориями" будут названы не только южная часть Курил, но и острова Сенкаку и Такэсима.
Вопросы, связанные с принадлежностью островов Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), Токио продолжает выяснять с руководством соответственно Китая и Южной Кореи.
Ранее термин "исконные территории Японии" в учебных программах и учебниках для школ страны использовался лишь применительно к югу Курил, сообщает агентство. Более конкретное изложение о ситуации с островами Сенкаку и Такэсима входило только в пособия, предназначенные для учащихся старших классов.
В японском правительстве заявили, что намерены решительно отстаивать официальную позицию Токио в отношении всех спорных территорий.
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