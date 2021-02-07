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В Дагестане двух росгвардейцев задержали по подозрению в убийстве экс-чиновника
7.2.2021 13:10
Фото: kapital.kz
В Дагестане двое представителей управления Росгвардии стали фигурантами уголовного дела, возбужденного в связи с убийством 34-летнего мужчины в отделении полиции УМВД РФ по Махачкале.
Как информирует республиканское СУ СКР, к настоящему времени оба подозреваемых уже задержаны, решается вопрос об их аресте.
Согласно материалам дела, преступление было совершено накануне вечером, 6 февраля, около 20:00. В ходе предварительного разбирательства установлено, что двое сотрудников Росгвардии расстреляли бывшего главу администрации населенного пункта Новокули в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы.
Предположительно, силовики открыли стрельбу из-за острой личной неприязни. В результате потерпевший, получивший множественные ранения, погиб на месте. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору).
Ранее в МВД Дагестана озвучили возможный мотив преступления: экс-глава села Новокули мог быть убит в ходе выяснения отношений в рамках давнего земельного спора.
Специалисты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств инцидента.
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