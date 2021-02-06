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Названа причина убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале
07:11
Фото: tobolsk.info
В МВД Дагестана озвучили вероятную причину убийства экс-главы села Новокули, который погиб в отделе полиции в Махачкале.
По предварительным данным, инцидент мог возникнуть из-за земельного спора, сообщает ТАСС.
После ЧП у отдела полиции собрались более трехсот жителей дагестанского села Новокули Новолакского района, сообщается на странице республиканского главка МВД в Instagram. Люди начали подходить к зданию на улице Абдуллы Алиева из-за конфликта, возникшего вследствие земельного спора и закончившегося трагической гибелью их земляка.
Представители МВД Дагестана уточняют, что общественный порядок на месте происшествия сейчас обеспечивают свыше сотни полицейских. К зданию направились руководители главка, указано в сообщении.
Ранее в СМИ распространились сведения о том, что в убийстве экс-главы дагестанского села подозревается сотрудник одной из силовых структур. Отмечалось, что его задержали на месте убийства, попыток скрыться он не предпринимал.
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