ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пилоту «Формулы-1» не разрешили использовать слово «Россия»
Пилоту «Формулы-1» не разрешили использовать слово «Россия»
Центр Петербурга по требованию полиции закрыли для транспорта
Центр Петербурга по требованию полиции закрыли для транспорта
В Воронеже погиб ребенок, на коляску которого с 17 этажа упал мужчина
В Воронеже погиб ребенок, на коляску которого с 17 этажа упал мужчина
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19
Названа причина убийства экс-главы села в отделе полиции в МахачкалеНазвана причина убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале
Названы симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачуНазваны симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу
Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» передал первый снимок МарсаКитайский зонд «Тяньвэнь-1» передал первый снимок Марса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названа причина убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале


07:11
Названа причина убийства экс-главы села в отделе полиции в МахачкалеФото: tobolsk.info

В МВД Дагестана озвучили вероятную причину убийства экс-главы села Новокули, который погиб в отделе полиции в Махачкале.

По предварительным данным, инцидент мог возникнуть из-за земельного спора, сообщает ТАСС.

После ЧП у отдела полиции собрались более трехсот жителей дагестанского села Новокули Новолакского района, сообщается на странице республиканского главка МВД в Instagram. Люди начали подходить к зданию на улице Абдуллы Алиева из-за конфликта, возникшего вследствие земельного спора и закончившегося трагической гибелью их земляка.

Представители МВД Дагестана уточняют, что общественный порядок на месте происшествия сейчас обеспечивают свыше сотни полицейских. К зданию направились руководители главка, указано в сообщении.

Ранее в СМИ распространились сведения о том, что в убийстве экс-главы дагестанского села подозревается сотрудник одной из силовых структур. Отмечалось, что его задержали на месте убийства, попыток скрыться он не предпринимал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 190

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В Брюсселе неизвестный атаковал пассажиров метроВ Брюсселе неизвестный атаковал пассажиров метро
За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрдЗа рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрд
Московского школьника арестовали на 7 суток за участие в протестахМосковского школьника арестовали на 7 суток за участие в протестах
Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19
В Петербурге задержан мужчина, ударивший омоновца на несогласованной акцииВ Петербурге задержан мужчина, ударивший омоновца на несогласованной акции

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru