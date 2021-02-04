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Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными


07:03
Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными даннымиФото: vk.com

Владелец Telegram Павел Дуров сообщает о решении блокировать "проблемные" каналы, где ранее в открытом доступе публиковали личные сведения граждан, принимавших участие в протестных акциях. Аналогичные меры были предприняты в отношении каналов, где размещались данные, касающиеся сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей, а также журналистов.

Как рассказал Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале, в течение последних недель администрация мессенджера блокировала целый ряд каналов. Речь идет о тех, где в публичный доступ выкладывались телефонные номера и адреса тех, кто принимал участие в протестных акциях. Кроме того, были зафиксированы и каналы, где публиковали личные данные госслужащих, сотрудников правоохранительных структур и представителей СМИ.

По словам Дурова, такого рода использование каналов нарушает правила Telegram. Он также отметил, что уже на протяжении недели Apple не одобряет публикацию экстренного обновления Telegram для iOS.

Учитывая "эмоциональный накал обстановки" в РФ, администрация мессенджера тщательно проанализировала сложившуюся ситуацию. Дуров пояснил, что руководству не хотелось бы "нанести вред поспешным решением". В результате ряд "проблемных каналов с личными данными" был блокирован.

В минувшем январе Telegram смог опередить множество популярных мессенджеров и соцсетей, став мировым лидером по числу скачиваний среди неигровых приложений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 423

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