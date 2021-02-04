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С «Норникеля» взыскали 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске


15:45
С «Норникеля» взыскали 146 млрд рублей за разлив топлива в НорильскеФото: hibiny.com

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о частичном удовлетворении иска, связанного с взысканием штрафа за ущерб, который был нанесен окружающей среде вследствие масштабного разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

Представители "Норникеля" выразили намерение изучить постановление суда о компенсации в размере 146,2 млрд рублей, передает ТАСС.

Как пояснили в компании "Норникель", решение суда должно вступить в законную силу через месяц, если вердикт не будет обжалован. Пока же постановление будет внимательно изучено, сразу после того, как юристам организации предоставят его полный текст.

Арбитражный суд Красноярского края сегодня, 5 февраля, вынес решение о частичном удовлетворении иска, который был подан Росприроднадзором к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, является дочерним предприятием "Норникеля"). Речь шла о взыскании свыше 148 млрд рублей в качестве компенсации за ущерб, который был причинен окружающей среде из-за разлива топлива после аварии на норильской ТЭЦ-3.

В решении суда указано, что сумма взыскания уменьшена до 146,2 млрд рублей.

ЧП случилось в конце мая прошлого года, когда вследствие проседания опор хранилища был разрушен один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, которая принадлежит "дочке" "Норникеля". После того, как емкость разгерметизировалась, вытекло порядка 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

В компании "Норникель" ранее выразили несогласие с методикой расчета ущерба. В организации заявили, что по их данным, сумма ущерба может составлять около 21,5 млрд рублей. Вместе с тем, руководство компании отмечало, что заложен резерв для выплаты компенсации ущерба на сумму, которая может быть сопоставима с результатам подсчетов Росприроднадзора.

Напомним, после происшествия общая площадь загрязнения нефтепродуктами составляла 180 тыс. кв. м. Власти Красноярского края объявили режим ЧС федерального уровня. По данным экологов, последствия аварии на ТЭЦ могут представлять серьезную опасность для речной рыбы на протяжении многих лет. В частности, о рыбе, которая обитала в реках Амбарная и Далдыкан, после аварии говорить "можно только в прошедшем времени", отмечали специалисты.

В ходе начатого после ЧП расследования было установлено, что сотрудники ТЭЦ-3 в течение двух суток предпринимали попытки своими силами ликвидировать разлив, не информируя МЧС. Резервуар был поврежден 29 мая, однако сигнал об этом поступил по линии Единой дежурной диспетчерской службы лишь 31 мая. Впоследствии правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

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