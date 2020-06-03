Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа общая площадь загрязнения нефтепродуктами после разлива на ТЭЦ-3 в Норильске

08:38

Фото: kazlenta.kz



Как информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края, общая площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составляет 180 тыс. кв. м.



29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" ("дочки" "Норникеля") произошел разрыв одного из резервуаров.



К настоящему времени с акватории загрязненной реки Амбарная в Норильске уже удалось собрать 75 куб. м топлива. Сорбентом обработали 1,6 тыс. кв. м акватории, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Около 50 куб.м, собранных с акватории реки Амбарная, утилизировали путем сожжения.



После случившегося на территории Красноярского края был объявлен режим ЧС федерального уровня.



Последствия аварии на ТЭЦ могут представлять серьезную опасность для речной рыбы на протяжении многих лет, считает глава региональной общественной экологической организации "Плотина" Александр Колотов. Мнение специалиста приводит "Интерфакс". По его словам, о рыбе, которая обитала в реках Амбарная и Далдыкан, после аварии говорить "можно только в прошедшем времени".



Разрыв одного из резервуаров, горюче-смазочные материалы из которого сначала вылились на проезжую часть технологической дороги, произошел еще 29 мая. Позже Росприроднадзор устновил, что топливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, впадающей в озеро Пясино.



О ЧП было доложено президенту РФ Владимиру Путину.



Следственные органы края уже возбудили по факту аварии три уголовных дела. Задержанный в рамках начатого расследования начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин показания давать отказался.



Автор: Злата Богатова

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