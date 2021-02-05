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Байден назвал Китай главным конкурентом США
5.2.2021 08:08
Фото: vk.com
На текущий момент наиболее серьезным конкурентом Соединенных Штатов можно считать Китай.
С таким заявлением глава Белого дома Джо Байден выступил в госдепартаменте, когда говорил о самых важных моментах американской внешней политики.
Выступая в дипломатическом ведомстве, глава США Джо Байден отметил, что Китай сейчас стоит на пути процветания, безопасности и демократии американского государства. Руководство Соединенных Штатов намерено соперничать с Пекином, активно используя "позицию силы", заверил американский лидер.
Вместе с тем, Вашингтон не собирается отказываться от сотрудничества с Китаем, когда это будет в интересах США, подчеркнул Байден.
Ранее появилась информация о том, что в Пентагоне не исключают ядерную войну с Россией или Китаем. Как отметил начальник американского стратегического командования Чарльз Ричардс в авторской статье для военно-морского издания Proceedings, подобное может произойти в случае поражения при обычных боевых действиях, если власти сочтут, что возникла "угроза политическому строю или государству".
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