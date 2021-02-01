Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пентагоне не исключают ядерную войну с Россией

10:28

Фото: xakep.ru



Существует вероятность начала ядерной войны между Соединенными Штатами против Китая или России, считает начальник американского стратегического командования Чарльз Ричардс.



Своим мнением по этому поводу он поделился в авторской статье для военно-морского издания Proceedings.



По словам Чарльза Ричардса, на сегодняшний день имеется "реальная возможность" быстрого перехода регионального кризиса с Россией или Китаем в конфликт, при котором будет применяться ядерное вооружение. Автор статьи указал, что это может произойти в случае поражения при обычных боевых действиях, если власти сочтут, что возникла "угроза политическому строю или государству".



Как заявил в своем материале Ричардс, американские военные начали рассматривать такой сценарий развития событий впервые со времен Холодной войны. По его словам, перспектива прямого военного конфликта с одной из ядерных держав возникла из-за того, что Москва и Пекин перешли к более агрессивной политике на мировой арене. Кроме того, в числе одной из угроз автор указал на рост военного потенциала РФ и КНР.



Напомним, в конце января представители РФ и США совершили обмен нотами о продлении срока действия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, документ также известен под неофициальным названием СНВ-3) вплоть до 5 февраля 2026 года. документа. Ратификация такого соглашения получила одобрение Госдумы и Совета Федерации, после чего соответствующий закон подписал глава российского государства Владимир Путин.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

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