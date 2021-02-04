ИнтерНовости - новости в стране и мире
Хабаровские спекулянты активизировались на фоне топливного кризиса
Хабаровские спекулянты активизировались на фоне топливного кризиса
Названы номинанты на премию «Золотой глобус»
Названы номинанты на премию «Золотой глобус»
В Китае на мясе птицы из России нашли коронавирус
В Китае на мясе птицы из России нашли коронавирус
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»
Невзорова после слов о Космодемьянской заподозрили в реабилитации нацизмаНевзорова после слов о Космодемьянской заподозрили в реабилитации нацизма
Хабаровские спекулянты активизировались на фоне топливного кризисаХабаровские спекулянты активизировались на фоне топливного кризиса
В Индонезии к поискам самописца упавшего лайнера могут привлечь шаманаВ Индонезии к поискам самописца упавшего лайнера могут привлечь шамана
ФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»


07:11
Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»Фото: viadvice.com

Глава Соединенных Штатов Джо Байден обещал заставить Россию заплатить за якобы совершенные агрессивные действия.

Американский президент говорил об этом, выступая с программной речью в Госдепартаменте. Текст заявления позже был распространен пресс-службой иностранного внешнеполитического министерства.

Как заявил Джо Байден, во время недавнего телефонного разговора с российским коллегой он "ясно дал понять" Владимиру Путину о своих намерениях. Американский лидер уточнил, что речь шла о вмешательстве в американские выборы и кибератаках, а также инцидентах, связанных с отравлениями российских граждан.

По словам Байдена, американское руководство намерено "без колебаний заставлять Россию платить". В Вашингтоне собираются защищать жизненные интересы американского народа, подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Американский лидер также добавил, что действия Вашингтона в отношении Москвы окажутся гораздо более эффективными при поддержке коалиции "партнеров-единомышленников".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Во Вьетнаме обнаружена похожая на «британскую» мутация COVID-19Во Вьетнаме обнаружена похожая на «британскую» мутация COVID-19
Ректор польского медуниверситета отказался уходить с поста после скандала с прививкамиРектор польского медуниверситета отказался уходить с поста после скандала с прививками
Житель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопадаЖитель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопада
В Кремле объяснили массовые задержания 31 январяВ Кремле объяснили массовые задержания 31 января
В Китае на мясе птицы из России нашли коронавирусВ Китае на мясе птицы из России нашли коронавирус

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru