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Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»
07:11
Фото: viadvice.com
Глава Соединенных Штатов Джо Байден обещал заставить Россию заплатить за якобы совершенные агрессивные действия.
Американский президент говорил об этом, выступая с программной речью в Госдепартаменте. Текст заявления позже был распространен пресс-службой иностранного внешнеполитического министерства.
Как заявил Джо Байден, во время недавнего телефонного разговора с российским коллегой он "ясно дал понять" Владимиру Путину о своих намерениях. Американский лидер уточнил, что речь шла о вмешательстве в американские выборы и кибератаках, а также инцидентах, связанных с отравлениями российских граждан.
По словам Байдена, американское руководство намерено "без колебаний заставлять Россию платить". В Вашингтоне собираются защищать жизненные интересы американского народа, подчеркнул глава Соединенных Штатов.
Американский лидер также добавил, что действия Вашингтона в отношении Москвы окажутся гораздо более эффективными при поддержке коалиции "партнеров-единомышленников".
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