Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин провел телефонный разговор с Байденом

26.1.2021 22:01

Фото: smi2.net



Глава РФ Владимир Путин и новый американский лидер Джо Байден провели первые с момента выборов в Соединенных Штатах телефонные переговоры.



Беседа имела деловой и при этом откровенный характер, информирует пресс-служба Кремля.



Как стало известно, российский президент Владимир Путин сегодня, 26 января, провел первый телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Лидеры двух стран, в частности, выразили удовлетворение по поводу обмена дипломатическими нотами в связи с достижением договоренности о продлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.



В скором времени стороны предполагают завершить процедуры, которые в дальнейшем обеспечат полноценное функционирование данного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов, имеющего важное значение, указывает в своем сообщении пресс-служба Кремля.



Глава РФ также поздравил Байдена с началом деятельности в качестве американского президента. По словам Путина, нормализация взаимоотношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами отвечала бы не только интересам обоих государств, но и международного сообщества в целом.



Национальные лидеры также коснулись наиболее актуальных тем двусторонней и международной повестки, говорили о перспективах сотрудничества в борьбе с коронавирусной пандемией коронавируса и затронули ряд других значимых вопросов.



Ранее Сенат Соединенных Штатов утвердил на пост главы Госдепа кандидатуру Тони Блинкена, которая была предложена новым американским президентом Джо Байденом. Процесс голосования пока еще не завершен, но Блинкен уже успел заручиться поддержкой более пятидесяти сенаторов. Этого достаточно, чтобы занять пост госсекретаря США.



Блинкен, выступая на слушаниях в Сенате, не так давно говорил о том, что приоритетом для Вашингтона должно стать решение проблем на мировой арене, которые связаны с Россией. Он подчеркивал, что эти вопросы являются "одной из приоритетных в рабочем плане" для администрации Байдена, с которым Блинкена связывают давние деловые отношения.



Автор: Злата Богатова

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