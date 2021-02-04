Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Невзорова после слов о Космодемьянской заподозрили в реабилитации нацизма

04:13

Фото: buzuluk56.ru



Российское военно-историческое общество (РВИО) направило в Генеральную прокуратуру РФ заявление, в котором попросило провести проверку в отношении известного журналиста и ведущего Александра Невзорова. Как передает ТАСС, высказывания сотрудника радио "Эхо Москвы"в организации расценили как попытку реабилитировать нацизм.



В тексте официального обращения, в частности, указано, что Александр Невзоров говорил о Зое Космодемьянской 3 февраля, когда делился мнением о новом кинофильме, посвященном юной советской разведчице. Комментируя ленту "Зоя" в своей авторской передаче "Невзоровские среды", ведущий заявил об отсутствии подвига Космодемьянской.



В РВИО подобные заявления восприняли как попытку реабилитации нацизма. В результате в Генпрокуратуру РФ было направлено обращение с просьбой осуществить проверку по факту высказываний Невзорова о Герое Советского Союза с целью последующего привлечения ведущего к ответственности по соответствующей уголовной статье.



Как подчеркивают в своем заявлении представители РВИО, Космодемьянская погибла, выполняя приказ Ставки Верховного Главнокомандования No 0428. Перед советской разведчицей была поставлена задача изгнать фашистов "из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ", чтобы они оказались на холоде под открытым небом. В этих целях было приказано уничтожать, сжигая дотла, дома во всех населенных пунктах, которые в тот момент оказались в тылу немецких захватчиков.



Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась в 1923 году. Будучи сотрудником разведывательного отдела штаба Западного фронта, она погибла, выполняя свое боевое задание 29 ноября 1941 года. Погибшая, когда ей было лишь восемнадцать лет, разведчица стала первой женщиной, которую удостоили звания Герой Советского Союза (посмертно). Во многих советских городах ее именем позже были названы улицы, а образ разведчицы был отражен в кино, живописи, художественной литературе, публицистике и музейных экспозициях.



В деревне Петрищево, которая находится на территории Рузского района Подмосковья, проводятся мемориальные мероприятия, посвященные Зое Космодемьянской. Именно здесь в конце ноября 1941 года героически погибла юная советская разведчица.



Автор: Злата Богатова

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