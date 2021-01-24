Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве состоялась премьера фильма о Зое Космодемьянской

24.1.2021 14:27

Фото: tvoiday.ru



В столичном кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы прошла премьера военно-исторического художественного фильма "Зоя", передает ТАСС. Кинокартину о подвиге Зои Космодемьянской - первой женщины, которая была удостоена высокого звания Героя Советского Союза, сняли режиссеры Максим Бриус и Леонид Пляскин.



Главную героиню сыграла актриса Московского академического театра имени Вл. Маяковского Анастасия Мишина. По словам замдиректора Музея Победы Светланы Любенковой, в те трагические годы вчерашняя школьница смогла показать всему миру, что "нет предела человеческим возможностям, человеческой вере", когда речь идет о борьбе "за свою семью, за свою страну".



В создании ленты участвовали киностудия им. Горького, кинокомпания "Триикс Медиа", Российское военно-историческое общество (РВИО), поддержку оказало Министерство культуры РФ. Предполагается, что на экраны кинотеатров фильм должен выйти уже 28 января.



Космодемьянская Зоя Анатольевна родилась в 1923 году. Будучи сотрудником разведывательного отдела штаба Западного фронта, она погибла, выполняя свое боевое задание 29 ноября 1941 года.



Зоя Космодемьянская, погибшая, когда ей было 18 лет, стала первой женщиной, которую удостоили звания Герой Советского Союза (посмертно). Во многих советских городах ее именем позже были названы улицы, а образ разведчицы был отражен в кино, живописи, художественной литературе, публицистике и музейных экспозициях.



В деревне Петрищево, которая находится на территории Рузского района Подмосковья, проводятся мемориальные мероприятия, посвященные Зое Космодемьянской. Именно здесь в конце ноября 1941 года героически погибла юная советская разведчица.



Автор: Злата Богатова

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