Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые раскрыли тайну смерти Чингисхана

4.2.2021 17:22

Фото: vk.com



Великому полководцу поставили диагноз на основе информации, которая содержалась в немногих сохранившихся исторических документах.



Как передает International Journal of Infectious Diseases, исследование провели австралийские ученые из Университета Аделаиды.



Основатель и первый правитель Монгольской империи Чингисхан умер в 1227 году, когда территория его владений была в 2,5 раз больше Римской империи. Исторические источники содержат довольно подобные описания подвигов Чингисхана, однако обстоятельства его смерти долгое время были покрыты тайной.



По мнению историков, приближенным правителя настрого запрещалось делиться сведениями о его кончине, поэтому позднее появились многочисленные легенды о смерти Чингисхана. В частности, предполагалось, что он был зарезан принцессой тангутского народа, которая оказалась среди наложниц, либо погиб из-за отравленной стрелы.



Австралийские ученые утверждают, что не обнаружили доказательств ни одной из наиболее известных существующих легенд о причинах смерти Чингисхана. Вместе с тем, у исследователей появились предположения о том, что военачальник умер, заразившись инфекционным заболеванием.



Как пояснил один из авторов работы Франческо Галасси, интерес к древним эпидемиям возник на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. В результате специалисты изучили "Историю Юаня", которая была создана в период правления китайской династии Мин. В тексте указано, что Чингисхану стало плохо, когда он совершал поход против Западного Ся, с 18 по 25 августа 1227 года.



Состояние правителя ухудшалось, у него началась лихорадка. Спустя восемь суток он скончался. Ранее ученые склонялись к версии о том, что причиной смерти Чингисхана мог стать брюшной тиф, но австралийские ученые не обнаружили никаких упоминаний о симптомах этого заболевания.



Выделив главные клинические проявления и изучив информацию о заболеваниях, которые в тот период являлись наиболее распространенными в Монгольской империи, исследователи решили, что "убийцей" великого полководца скорее всего была бубонная чума. Проверить эти предположения можно было бы с помощью анализа останков, отмечают авторы работы. Однако место захоронения Чингисхана до сих пор остается неизвестным.



Автор: Злата Богатова

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