ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые раскрыли тайну смерти Чингисхана
Ученые раскрыли тайну смерти Чингисхана
Жителя Камчатки арестовали за публикацию в соцсетях нацистской символики
Жителя Камчатки арестовали за публикацию в соцсетях нацистской символики
В Египте найдены руины древнего форта и коптской церкви
В Египте найдены руины древнего форта и коптской церкви
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
С «Норникеля» взыскали 146 млрд рублей за разлив топлива в НорильскеС «Норникеля» взыскали 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске
Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана ВОВНавального доставили в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ
Киев обратился за помощью к Минску из-за аварий на электростанцияхКиев обратился за помощью к Минску из-за аварий на электростанциях
Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»
Невзорова после слов о Космодемьянской заподозрили в реабилитации нацизмаНевзорова после слов о Космодемьянской заподозрили в реабилитации нацизма

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые раскрыли тайну смерти Чингисхана


4.2.2021 17:22
Ученые раскрыли тайну смерти ЧингисханаФото: vk.com

Великому полководцу поставили диагноз на основе информации, которая содержалась в немногих сохранившихся исторических документах.

Как передает International Journal of Infectious Diseases, исследование провели австралийские ученые из Университета Аделаиды.

Основатель и первый правитель Монгольской империи Чингисхан умер в 1227 году, когда территория его владений была в 2,5 раз больше Римской империи. Исторические источники содержат довольно подобные описания подвигов Чингисхана, однако обстоятельства его смерти долгое время были покрыты тайной.

По мнению историков, приближенным правителя настрого запрещалось делиться сведениями о его кончине, поэтому позднее появились многочисленные легенды о смерти Чингисхана. В частности, предполагалось, что он был зарезан принцессой тангутского народа, которая оказалась среди наложниц, либо погиб из-за отравленной стрелы.

Австралийские ученые утверждают, что не обнаружили доказательств ни одной из наиболее известных существующих легенд о причинах смерти Чингисхана. Вместе с тем, у исследователей появились предположения о том, что военачальник умер, заразившись инфекционным заболеванием.

Как пояснил один из авторов работы Франческо Галасси, интерес к древним эпидемиям возник на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. В результате специалисты изучили "Историю Юаня", которая была создана в период правления китайской династии Мин. В тексте указано, что Чингисхану стало плохо, когда он совершал поход против Западного Ся, с 18 по 25 августа 1227 года.

Состояние правителя ухудшалось, у него началась лихорадка. Спустя восемь суток он скончался. Ранее ученые склонялись к версии о том, что причиной смерти Чингисхана мог стать брюшной тиф, но австралийские ученые не обнаружили никаких упоминаний о симптомах этого заболевания.

Выделив главные клинические проявления и изучив информацию о заболеваниях, которые в тот период являлись наиболее распространенными в Монгольской империи, исследователи решили, что "убийцей" великого полководца скорее всего была бубонная чума. Проверить эти предположения можно было бы с помощью анализа останков, отмечают авторы работы. Однако место захоронения Чингисхана до сих пор остается неизвестным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Житель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопадаЖитель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопада
СМИ: В Мьянме военные объявили чрезвычайное положениеСМИ: В Мьянме военные объявили чрезвычайное положение
В Кремле объяснили массовые задержания 31 январяВ Кремле объяснили массовые задержания 31 января
Названа зарплата Месси в «Барселоне»Названа зарплата Месси в «Барселоне»
В школах России появятся советники-воспитателиВ школах России появятся советники-воспитатели

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru