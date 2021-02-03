Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Хабаровские спекулянты активизировались на фоне топливного кризиса

16:05

Фото: deon.pl



В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС и бензин за 100 рублей, передают российские СМИ.



По причине возникшего дефицита топлива в городе вдвое выросли цены на такси.



Как заявил председатель Дальневосточной Ассоциации такси Александр Садков, на фоне дефицита топлива на автозаправочных станциях Хабаровска операторы этой сферы услуг вдвое увеличили цены, передает "Интерфакс".



Несмотря на возобновление производства бензина Хабаровским НПЗ (принадлежит ННК), обстановка на АЗС остается достаточно сложной. По данным местных СМИ, в очередях можно увидеть по 20–40 автомобилей.



В создавшейся ситуации в городе активизировались спекулянты, которые предлагают бензин по цене вдвое дороже — до 100 руб. за литр. Кроме того, начали появляться частные объявления, предлагающие приобрести место в очереди на заправочную станцию.



О нехватке бензина Аи-92 и Аи-95, возникшей в связи с остановкой производства на НПЗ в Хабаровске, стало известно еще в конце января. На нескольких АЗС, которые принадлежат ННК, сформировались километровые очереди. На обстановку повлияли и внезапные заморозки, из-за которых объем суточного потребления бензина в Хабаровске возрос практически в полтора раза, с 500 тонн он увеличился до 750.



Краевая прокуратура уже инициировала проверку деятельности должностных лиц и бизнесменов.



Автор: Злата Богатова

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