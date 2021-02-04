ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые раскрыли тайну смерти Чингисхана
Ученые раскрыли тайну смерти Чингисхана
Жителя Камчатки арестовали за публикацию в соцсетях нацистской символики
Жителя Камчатки арестовали за публикацию в соцсетях нацистской символики
В Египте найдены руины древнего форта и коптской церкви
В Египте найдены руины древнего форта и коптской церкви
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
С «Норникеля» взыскали 146 млрд рублей за разлив топлива в НорильскеС «Норникеля» взыскали 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске
Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана ВОВНавального доставили в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ
Киев обратился за помощью к Минску из-за аварий на электростанцияхКиев обратился за помощью к Минску из-за аварий на электростанциях
Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»Байден заявил, что заставит Россию «заплатить»
Невзорова после слов о Космодемьянской заподозрили в реабилитации нацизмаНевзорова после слов о Космодемьянской заподозрили в реабилитации нацизма

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жителя Камчатки арестовали за публикацию в соцсетях нацистской символики


4.2.2021 15:26
Жителя Камчатки арестовали за публикацию в соцсетях нацистской символикиФото: sledcom.ru

Петропавловск-Камчатский городской суд рассмотрел дело 26-летнего местного жителя, обвинявшегося в публичной демонстрации материалов, являющихся нацистской атрибутикой.

Об этом передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ о пропаганде или публичной демонстрации нацистских символики или атрибутики подсудимому назначили наказание в виде административного ареста на пять суток.

Отмечается, что факт публикации в запрещенных материалов был установлен ранее сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом УМВД России. По данным правоохранительных органов, молодой человек размещал изображения в социальных сетях.

В сообщении поясняется, что минувшим летом жителя Петропавловска-Камчатского  уже судили за это нарушение и привлекли к административной ответственности. Согласно приговору, ему было необходимо выплатить штраф, однако молодой человек в течение нескольких месяцев так этого и не сделал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Житель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопадаЖитель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопада
СМИ: В Мьянме военные объявили чрезвычайное положениеСМИ: В Мьянме военные объявили чрезвычайное положение
В Кремле объяснили массовые задержания 31 январяВ Кремле объяснили массовые задержания 31 января
Названа зарплата Месси в «Барселоне»Названа зарплата Месси в «Барселоне»
В школах России появятся советники-воспитателиВ школах России появятся советники-воспитатели

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru