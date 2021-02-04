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Жителя Камчатки арестовали за публикацию в соцсетях нацистской символики
4.2.2021 15:26
Фото: sledcom.ru
Петропавловск-Камчатский городской суд рассмотрел дело 26-летнего местного жителя, обвинявшегося в публичной демонстрации материалов, являющихся нацистской атрибутикой.
Об этом передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ о пропаганде или публичной демонстрации нацистских символики или атрибутики подсудимому назначили наказание в виде административного ареста на пять суток.
Отмечается, что факт публикации в запрещенных материалов был установлен ранее сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом УМВД России. По данным правоохранительных органов, молодой человек размещал изображения в социальных сетях.
В сообщении поясняется, что минувшим летом жителя Петропавловска-Камчатского уже судили за это нарушение и привлекли к административной ответственности. Согласно приговору, ему было необходимо выплатить штраф, однако молодой человек в течение нескольких месяцев так этого и не сделал.
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