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В Германии российскую вакцину сравнили с запуском первого космического спутника
12:36
Фото: verelq.am
Созданную в РФ вакцину "Спутник V" сравнил с достижениями советской космонавтики колумнист германского издания Die Welt.
Жак Шустер обратил внимание на название препарата, которое можно воспринимать как отсылку к запуску первого спутника.
Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" смогла вызвать удивление всего мира, отметил журналист Жак Шустер. В своей авторской колонке для немецкой газеты Die Welt он напомнил об исторических событиях середины прошлого века.
По мнению Шустера, разработку безопасной и эффективной вакцины можно сравнить с достижениями Советского Союза в космической области, когда наша страна запустила первый искусственный спутник Земли.
Автор также дал положительную оценку решению Москвы начать использование вакцины до момента публикации окончательных данных. По словам журналиста, высокий уровень эффективности этого препарата подтверждает и недавний материал в авторитетном медицинском журнале Lancet, который был посвящен результатам третьего этапа клинических исследований вакцины.
Ранее стало известно о проведении исследований в США: ученые пытаются выяснить, может ли заражение COVID-19 провоцировать возникновение сахарного диабета. Специалисты проверяют предположения о том, что это заболевание может являться одним из осложнений коронавируса.
Считается, что наибольший удар COVID-19 наносит по легким. Однако довольно распространены и такие сопутствующие проблемы, как поражение сердца и почек, образование тромбов и неврологические расстройства. Специалисты полагают, что к этим последствиям заражения может добавиться и впервые выявленный сахарный диабет - как первого, так и второго типа.
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