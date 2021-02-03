ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США при посадке взорвался прототип космического корабля Starship
В США при посадке взорвался прототип космического корабля Starship
Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах вакцинации от COVID-19
Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах вакцинации от COVID-19
В конгресс США внесен проект санкций из-за Навального
В конгресс США внесен проект санкций из-за Навального
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Германии российскую вакцину сравнили с запуском первого космического спутникаВ Германии российскую вакцину сравнили с запуском первого космического спутника
В конгресс США внесен проект санкций из-за НавальногоВ конгресс США внесен проект санкций из-за Навального
В Китае на мясе птицы из России нашли коронавирусВ Китае на мясе птицы из России нашли коронавирус
Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 сутокГлавреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток
Болельщикам запретят кричать и петь на Олимпиаде в ТокиоБолельщикам запретят кричать и петь на Олимпиаде в Токио

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Германии российскую вакцину сравнили с запуском первого космического спутника


12:36
В Германии российскую вакцину сравнили с запуском первого космического спутникаФото: verelq.am

Созданную в РФ вакцину "Спутник V" сравнил с достижениями советской космонавтики колумнист германского издания Die Welt.

Жак Шустер обратил внимание на название препарата, которое можно воспринимать как отсылку к запуску первого спутника.

Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" смогла вызвать удивление всего мира, отметил журналист Жак Шустер. В своей авторской колонке для немецкой газеты Die Welt он напомнил об исторических событиях середины прошлого века.

По мнению Шустера, разработку безопасной и эффективной вакцины можно сравнить с достижениями Советского Союза в космической области, когда наша страна запустила первый искусственный спутник Земли.

Автор также дал положительную оценку решению Москвы начать использование вакцины до момента публикации окончательных данных. По словам журналиста, высокий уровень эффективности этого препарата подтверждает и недавний материал в авторитетном медицинском журнале Lancet, который был посвящен результатам третьего этапа клинических исследований вакцины.

Ранее стало известно о проведении исследований в США: ученые пытаются выяснить, может ли заражение COVID-19 провоцировать возникновение сахарного диабета. Специалисты проверяют предположения о том, что это заболевание может являться одним из осложнений коронавируса.

Считается, что наибольший удар COVID-19 наносит по легким. Однако довольно распространены и такие сопутствующие проблемы, как поражение сердца и почек, образование тромбов и неврологические расстройства. Специалисты полагают, что к этим последствиям заражения может добавиться и впервые выявленный сахарный диабет - как первого, так и второго типа.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Ректор польского медуниверситета отказался уходить с поста после скандала с прививкамиРектор польского медуниверситета отказался уходить с поста после скандала с прививками
В Брюсселе неизвестный атаковал пассажиров метроВ Брюсселе неизвестный атаковал пассажиров метро
В Пакистане после нокаута умер 27-летний боксерВ Пакистане после нокаута умер 27-летний боксер
Скончался актер Василий ЛановойСкончался актер Василий Лановой
Уровень поставок смартфонов Huawei резко упал из-за санкций СШАУровень поставок смартфонов Huawei резко упал из-за санкций США

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru