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Ученые выясняют, может ли COVID-19 провоцировать диабет
3.2.2021 15:50
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах пытаются выяснить, может ли заражение COVID-19 провоцировать возникновение сахарного диабета, передает The Washington Post.
Как пишет газета, американские ученые полагают, что заболевание может являться одним из осложнений коронавируса.
Китайские медики еще около года назад наблюдали у пациентов с новым коронавирусом повышение содержания сахара в крови. Помимо отчетов, сделанных врачами из Уханя, американские специалисты ссылаются на данные итальянских коллег. В период пандемии они также указывали на возможную связь вирусных инфекций и нарушения процессов усвоения глюкозы в организме. В частности, такое отмечалось у пациентов с атипичной пневмонией.
Считается, что наибольший удар COVID-19 наносит по легким. Однако довольно распространены и такие сопутствующие проблемы, как поражение сердца и почек, образование тромбов и неврологические расстройства. Специалисты полагают, что к этим последствиям заражения может добавиться и впервые выявленный сахарный диабет.
По мнению американских исследователей, у пациентов с коронавирусом может быть впоследствии диагностирован как диабет первого типа, когда в организме не вырабатывается инсулин, нужный для регулирования уровня сахара, так и второго типа, при котором вырабатывается недостаточное количество этого гормона.
Газета подчеркивает, что пока специалисты не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, провоцирует ли COVID-19 развитие диабета или лишь усугубляет уже имеющиеся нарушения.
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