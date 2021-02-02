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Названы номинанты на премию «Золотой глобус»
05:26
Фото: livejournal.com
В Соединенных Штатов был оглашен перечень номинантов на престижную кинематографическую премию "Золотой глобус".
Трансляция церемонии велась на официальном портале оргкомитета.
В частности, в категории "Лучший драматический фильм" на награду будут претендовать такие кинокартины как "Девушка, подающая надежды", "Земля кочевников", "Манк", "Отец" и "Суд над чикагской семеркой". За звание лучшего режиссера предстоит побороться Дэвиду Финчеру, Хлое Чжао, Эмиральду Феннелу, Режине Кинг и Аарону Соркину, фильмы которых представлены в предыдущей номинации.
Среди лент на иностранном языке приз может получить одна из следующих кинокартин: "Вся жизнь впереди", "Еще по одной", "Ла Йорона", "Минари" и "Мы". На награду в соответствующей номинации также претендуют комедийные или музыкальные телевизионные сериалы "Бортпроводница", "Великая", "Тед Лассо","Шиттс Крик" и "Эмили в Париже".
Кандидатами на звание лучшего драматического киноактера в этом году стали Энтони Хопкинс, Чедвик Боузман, Гари Олдман, Тахар Рахим и Риз Ахмед. В той же номинации среди актрис награда может достаться Виоле Дэви, Андре Дэй, Ванессе Кирби, Фрэнсис МакДорманд или Кэри Маллиган.
Торжественная церемония вручения наград "Золотой глобус", которая станет уже 78-ой по счету, запланирована на 28 февраля 2021 года. В связи с продолжающейся коронавирусно пандемией мероприятие будет организовано в формате видеотрансляции, которая будет осуществляться сразу из двух мест - нью-йоркского Рокфеллер-центра и калифорнийского отеля Beverly Hilton в одноименном городе.
Ранее в США опять отменили музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach. Как пояснили представители департамента здравоохранения округа Риверсайд, сохраняется необходимость предпринимать меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Учитывая, что оба фестиваля привлекают в Калифорнию "сотни тысяч посетителей из множества стран", запланированные на апрель мероприятия проводиться не будут.
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