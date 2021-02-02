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Во Вьетнаме обнаружена похожая на «британскую» мутация COVID-19
2.2.2021 20:06
Фото: prozhelezu.ru
Вьетнамские медики выявили штамм коронавируса, похожий на его т.н. "британскую" разновидность.
Как передают зарубежные СМИ, мутацию удалось обнаружить в процессе проведения тестирования на COVID-19.
Со ссылкой на правительственный информационный портал уточняется, что массовое тестирование населения проводили в связи со вспышкой коронавируса на территории провинций Куангнинь и Хайзыонг.
В результате специалисты зафиксировали штамм вируса линейки В 1.1.7, который ранее был выявлен в Великобритании, указывают представители местных властей.
Несколько дней назад подтвердились сведения о выявлении во Вьетнаме "южноафриканского" варианта коронавируса. Эта разновидность возбудителя была обнаружена у человека, прибывшего в страну из-за рубежа.
Ранее американские ученые назвали заболевание, при котором риск смерти от COVID-19 оказался выше почти в три раза.
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