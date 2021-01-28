Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названо заболевание, при котором риск смерти от COVID-19 выше почти в три раза

28.1.2021 14:04

Фото: vk.com



Вероятность летального исхода после заражения COVID-19 оказалась почти втрое выше у пациентов с шизофренией, утверждают американские исследователи.



Отчет о работе ученых появился в журнале JAMA Psychiatry.



В Соединенных Штатах изучили медицинские записи 26 540 пациентов. Специалисты исследовали статистику, которая касалась пациентов из Нью-Йорка за период с 3 марта по 31 мая прошлого года. В числе пациентов, сведения о которых рассматривали ученые, было 7 348 человек, зараженных коронавирусом,



Среди тех, у кого выявили COVID-19, исследователи выявили пациентов с заболеваниями психики - в общей сложности 999 человек, которые затем были разделены на три группы в зависимости от диагноза. В их числе было 75 человек с шизофренией, более 500 - с аффективным расстройством, еще 360 - с тревожным. После этого специалисты проанализировали протекание коронавируса у представителей различных групп.



Как оказалось, при диагностированной шизофрении риск смертельного исхода при COVID-19 был выше примерно в 2,7 раза, а при аффективных расстройствах — в 1,1 раза. Какой-либо заметной связи между тревожными расстройствами и летальными исходами при этом выявлено не было. Исследователи констатируют, что в сравнении с другими факторами риска шизофрения уступила лишь возрастным показателям.



Ранее иммунолог рассказал о серьезной ошибке тех, кто перенес COVID-19. В беседе с "Вечерней Москвой" врач Илья Кукин подчеркнул, что "крайне опасно и недопустимо" слишком рано возобновлять занятия спортом, ведь у тех, кто переболел коронавирусом, "иммунитет еще слаб", их организм еще не в состоянии" воспринимать серьезные нагрузки.



Автор: Злата Богатова

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