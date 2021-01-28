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Якутского шамана Габышева вновь поместили в психдиспансер
28.1.2021 07:18
Фото: vk.com
В Якутске полицейские вывезли в психдиспансер называющего себя шаманом Александра Габышева, который не так давно анонсировал новый "поход на Москву". Как рассказали журналистам правозащитники, информация о случившемся поступила от участкового инспектора.
По словам представителя полиции, который явился домой к Александру Габышеву в числе сотрудников правоохранительных органов Якутска, шамана "увезли в психоневрологический диспансер". Координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников полагает, что Александр Габышев в последнее время не отмечался должным образом в медицинском учреждении, и это могло быть использовано силовиками как повод.
При этом в действительности шамана поместили в спецучреждение из-за того, что он собирался возобновить свой поход, пояснил Прянишников в комментарии агентству "Интерфакс". Ранее все инциденты, связанные с помещением Габышева в психдиспансер, имели отношение к его намерениям дойти до Москвы, отметил правозащитник.
Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около в 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в Москву, собираясь "изгнать" главу государства и "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.
После ряда задержаний эксперты признали Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, шаман выражал намерение уделить внимание здоровью, привести в порядок документы и решить вопрос с работой.
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