Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Якутского шамана Габышева вновь поместили в психдиспансер

28.1.2021 07:18

Фото: vk.com



В Якутске полицейские вывезли в психдиспансер называющего себя шаманом Александра Габышева, который не так давно анонсировал новый "поход на Москву". Как рассказали журналистам правозащитники, информация о случившемся поступила от участкового инспектора.



По словам представителя полиции, который явился домой к Александру Габышеву в числе сотрудников правоохранительных органов Якутска, шамана "увезли в психоневрологический диспансер". Координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников полагает, что Александр Габышев в последнее время не отмечался должным образом в медицинском учреждении, и это могло быть использовано силовиками как повод.



При этом в действительности шамана поместили в спецучреждение из-за того, что он собирался возобновить свой поход, пояснил Прянишников в комментарии агентству "Интерфакс". Ранее все инциденты, связанные с помещением Габышева в психдиспансер, имели отношение к его намерениям дойти до Москвы, отметил правозащитник.



Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около в 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в Москву, собираясь "изгнать" главу государства и "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.



После ряда задержаний эксперты признали Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, шаман выражал намерение уделить внимание здоровью, привести в порядок документы и решить вопрос с работой.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 166

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:11 Российские вузы возобновляют очное обучение

Российские вузы возобновляют очное обучение 05:20 Скончался актер Василий Лановой

Скончался актер Василий Лановой 28.1.2021 22:12 Ученые установили причину гибели группы Дятлова

Ученые установили причину гибели группы Дятлова 28.1.2021 14:04 Названо заболевание, при котором риск смерти от COVID-19 выше почти в три раза

Названо заболевание, при котором риск смерти от COVID-19 выше почти в три раза 27.1.2021 22:10 Ученые: Предки индейцев прибыли в Америку вместе со своими собаками