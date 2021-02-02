|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Lancet: в третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» превысила 91%
2.2.2021 18:01
Фото: vk.com
В научном журнале Lancet появился отчет о результатах третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V".
Уровень эффективность созданного в РФ препарата от коронавируса составил 91,6%.
Высокая эффективность антикоронавирусной вакцины "Спутник V" была подтверждена публикацией международной экспертной оценки данных, которая пооявилась в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet. В сообщении РФПИ отмечается, что в общей сложности были проанализированы данные о 19 866 добровольцах, 14 964 из которых получали препарат, а 4 902 - плацебо.
На момент достижения финальной контрольной точки испытаний зарегистрировали 78 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. 62 заболевших были из группы, где использовалось плацебо.
Как подчеркивает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, российский препарат способен обеспечить полную защиту против тяжелых случаев протекания коронавируса. Как свидетельствуют сведения, собранные и проанализированные независимыми экспертами, во время испытаний было зарегистрировано двадцать тяжелых случаев, и все они имели отношение к группе, участники которой получали плацебо. Среди тех, кто получил вакцину, не зафиксировали тяжелого протекания коронавируса.
В публикации отмечается, что для 2 144 добровольцев возраста более 60 лет уровень эффективности российской вакцины составила 91,8%. Заметные нежелательные явления, которые не были связаны с прививкой, зарегистрированы у 68 участников исследования, включая сорок пять человек, получивших вакцину. Эти проявления у 94% носили характер легкой простуды.
Ранее мусульмане Татарстана обратились к разработчикам российских вакцин от коронавируса с просьбой проверить препараты на халяльность. Соответствующий запрос был направлен комитетом по стандарту "халяль" при муфтияте республики.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|