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Lancet: в третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» превысила 91%


2.2.2021 18:01
Lancet: в третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» превысила 91%Фото: vk.com

В научном журнале Lancet появился отчет о результатах третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V".

Уровень эффективность созданного в РФ препарата от коронавируса составил 91,6%.

Высокая эффективность антикоронавирусной вакцины "Спутник V" была подтверждена публикацией международной экспертной оценки данных, которая пооявилась в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet. В сообщении РФПИ отмечается, что в общей сложности были проанализированы данные о 19 866 добровольцах, 14 964 из которых получали препарат, а 4 902 - плацебо.

На момент достижения финальной контрольной точки испытаний зарегистрировали 78 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. 62 заболевших были из группы, где использовалось плацебо.

Как подчеркивает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, российский препарат способен обеспечить полную защиту против тяжелых случаев протекания коронавируса. Как свидетельствуют сведения, собранные и проанализированные независимыми экспертами, во время испытаний было зарегистрировано двадцать тяжелых случаев, и все они имели отношение к группе, участники которой получали плацебо. Среди тех, кто получил вакцину, не зафиксировали тяжелого протекания коронавируса.

В публикации отмечается, что для 2 144 добровольцев возраста более 60 лет уровень эффективности российской вакцины составила 91,8%. Заметные нежелательные явления, которые не были связаны с прививкой, зарегистрированы у 68 участников исследования, включая сорок пять человек, получивших вакцину. Эти проявления у 94% носили характер легкой простуды.

Ранее мусульмане Татарстана обратились к разработчикам российских вакцин от коронавируса с просьбой проверить препараты на халяльность. Соответствующий запрос был направлен комитетом по стандарту "халяль" при муфтияте республики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 623

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