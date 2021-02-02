Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Lancet: в третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» превысила 91%

2.2.2021 18:01

Фото: vk.com



В научном журнале Lancet появился отчет о результатах третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V".



Уровень эффективность созданного в РФ препарата от коронавируса составил 91,6%.



Высокая эффективность антикоронавирусной вакцины "Спутник V" была подтверждена публикацией международной экспертной оценки данных, которая пооявилась в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet. В сообщении РФПИ отмечается, что в общей сложности были проанализированы данные о 19 866 добровольцах, 14 964 из которых получали препарат, а 4 902 - плацебо.



На момент достижения финальной контрольной точки испытаний зарегистрировали 78 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. 62 заболевших были из группы, где использовалось плацебо.



Как подчеркивает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, российский препарат способен обеспечить полную защиту против тяжелых случаев протекания коронавируса. Как свидетельствуют сведения, собранные и проанализированные независимыми экспертами, во время испытаний было зарегистрировано двадцать тяжелых случаев, и все они имели отношение к группе, участники которой получали плацебо. Среди тех, кто получил вакцину, не зафиксировали тяжелого протекания коронавируса.



В публикации отмечается, что для 2 144 добровольцев возраста более 60 лет уровень эффективности российской вакцины составила 91,8%. Заметные нежелательные явления, которые не были связаны с прививкой, зарегистрированы у 68 участников исследования, включая сорок пять человек, получивших вакцину. Эти проявления у 94% носили характер легкой простуды.



Ранее мусульмане Татарстана обратились к разработчикам российских вакцин от коронавируса с просьбой проверить препараты на халяльность. Соответствующий запрос был направлен комитетом по стандарту "халяль" при муфтияте республики.



Автор: Злата Богатова

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