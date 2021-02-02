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У молодого израильтянина после второй дозы вакцины Pfizer диагностировали миокардит
2.2.2021 17:02
Фото: soveti.top
В Израиле 19-летнего пациента госпитализировали с миокардитом вскоре после прививки от коронавируса, пишут зарубежные СМИ.
Врачи диагностировали у него воспаление сердечной мышцы через пять дней после того, как он получил вторую дозу вакцины от COVID-19.
О случившемся рассказывает Jerusalem Post со ссылкой на данные клиники скорой медицинской помощи. Специалисты пока еще не выяснили, мог ли миокардит развиться у пациента из-за побочного действия вакцины. Вместе с тем, Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов ранее информировал о нескольких случаях заболевания, возникшего в связи с заражением COVID-19.
Как пояснил доктор Абдулхади Фарожех из медицинского центра "Терем", где сейчас оказывают помощь молодому человеку, симптомы проявились практически сразу после вакцинации, а это может указывать на иммунологическую реакцию. По мнению специалиста, она могла спровоцировать воспаление сердечной мышцы.
По словам пациента, сразу после того, как он получил вторую дозу вакцины от Pfizer, у него началось учащенное сердцебиение. Кроме того, возникла одышка и резкие болезненные ощущения, быстро распространявшиеся вниз по его левой руке.
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