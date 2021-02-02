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В Приамурье известному художнику вынесли приговор за смертельное ДТП
2.2.2021 16:37
Фото: vk.com
В Амурской области вынесли приговор заслуженному художнику России Леониду Кильчанскому.
Жертвой ДТП, которое он спровоцировал минувшей весной, стала молодая женщина. В момент смертельной аварии водитель находился в состоянии опьянения, передает агентство "Интерфакс".
Благовещенский городской суд признал известного художника Леонида Кильчанского виновным в смертельном ДТП и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Со ссылкой на пресс-службу суда уточняется, что Кильчанскому запретили управлять транспортом в течение двух лет и 10 месяцев после того, как он отбудет основное наказание.
Кроме того, суд взыскал с художника 800 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба в пользу матери погибшей женщины. Материальные потери, размер которых превысил 100 тыс. руб. Кильчанский к настоящему времени успел погасить.
ЧП случилось в апреле прошлого года, когда Кильчанский сел за руль автомобиля после употребления алкоголя. Допустив выезд на разделительную полосу, художник сбил молодую женщину. В тот момент она пыталась перейти проезжую часть в неустановленном месте. От полученных повреждений пострадавшая погибла на месте.
Ранее сообщалось о крупной аварии под Самарой, в результате которой погибли двенадцать человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 и ч. 3 ст. 238 УК РФ. ЧП случилось на 873-м километре автотрассы М5, где занесло фуру с прицепом, после чего грузовик лоб в лоб столкнулся с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen. Маршрутка, направлявшаяся в Сызрань, был практически полностью смята из-за удара.
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