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В школе заявили, что предупреждали мать 11-летней девочки о ее планах пойти на митинг


1.2.2021 19:19
В школе заявили, что предупреждали мать 11-летней девочки о ее планах пойти на митингФото: livejournal.com

Представители образовательного учреждения, которое посещает задержанная на акции 31 января в Петербурге девочка, заявили, что предупреждали мать ребенка.

В школе пояснили, что ранее звонили матери, чтобы проинформировать ее о планах дочери.

Администрация школы ранее обращалась к матери ребенка, задержанного во времянесогласованной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Как рассказала детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова, заявление которой приводит пресс-служба правительства региона,представители учебного заведения предупреждали мать девочки о намерениях ее дочери.

Комментируя случившееся, Литвинова пояснила, что после задержания ребенка его мать вполне могут привлечь к ответственности по уголовной статье 125 (намеренное оставлении несовершеннолетнего в опасности). Детский омбудсмен также отметила, что в ближайшее время собирается пообщаться с отцом школьницы.

11-летняя жительница Токсова была задержана в минувшее воскресенье, 31 января, во время несогласованной акции в Петербурге. Ребенка доставили в отдел полиции, куда затем была вызвана мать. Прибывшей женщине передали дочь после оформления соответствующих протоколов.

Ранее в Петербурге был задержан мужчина, ударивший омоновца на несогласованной акции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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