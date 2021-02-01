Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве назвали причину запрета книг Булгакова и Акунина

1.2.2021 17:09

Фото: b-port.com



Изданные в России литературные произведения способны сформировать позитивные ассоциации со "страной-агрессором", заявил Сергей Олийнык, возглавляющий управление разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Украины.



Чиновник прокомментировал запрет ряда книг в интервью ИА "Укринформ".



Как подчеркнул Сергей Олийнык, абсолютно все российские книги в той или иной степени могут считаться носителями идеологии "Русского мира". В связи с этим чиновник выразил сожаление, что киевские власти не полностью запретили изданные в РФ книги на украинской территории.



Объясняя запрет серии книг Бориса Акунина "Приключения Эраста Фандорина", Олийнык указал на то, что в этих детективах российский силовик изображен истинным аристократом ХІХ века, а не в образе кровожадного опричника.



По словам чиновника, на Украину в прошлом запретили ввоз определенного издания романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Речь шла о книге, в предисловии к которой упоминались российские знаменитости, публично поддерживавшие военную интервенцию и потому внесенные в список тех, кто представляет угрозу для нацбезопасности Украины.



В марте 2019 года Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказался выдать разрешения на ввоз семнадцати изданных в РФ изданий. Книга Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", выпущенная "Азбукой-Аттикус", вошла в их число из-за предисловия, в котором упоминались Юрий Кара, Валентин Гафт и Николай Бурляев.



Кроме того, украинские власти заявили, что в стране не будут распространяться серия книг по психологии Райгородского (эксперты выявили в иллюстрациях и содержании некие элементы коммунистической пропаганды тоталитаризма, в частности, упоминания Ленина, Сталина и октябрят с пионерами), произведение Оливера Стоуна и Питера Кузника "Нерассказанная история США" и ряд других.



Автор: Злата Богатова

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