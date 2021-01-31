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Террористы подняли бунт в сирийской тюрьме


31.1.2021 20:45
Террористы подняли бунт в сирийской тюрьмеФото: osnmedia.ru

В сирийской провинции Хасеке заключенные преднамеренно устроили пожар в тюремных блоках, передает телевизионный канал Al Mayadeen.

Арестанты пытались отвлечь внимание охранников, чтобы совершить побег.

ЧП случилось в тюрьме Эль-Булгари, которая расположена на юге провинции Хасеке. Эта территория сейчас контролируется курдскими формированиями, отмечает ТАСС со ссылкой на панарабский телевизионный канал Al Mayadeen, вещающий из Бейрута.

Как стало известно, бунт устроили боевики, в прошлом воевавшие на стороне "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в РФ официально запрещена). По данным канала, арестанты спровоцировали пожар в жилых блоках. Пытаясь отвлечь внимание тюремных охранников, они намеревались совершить побег, но не смогли.

Спецподразделения курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), оперативно прибывшие из близлежащего города Эш-Шаддади, блокировали территорию тюрьмы. В результате было задержано около семидесяти человек, пытавшихся самовольно покинуть пенитенциарное учреждение.

Канал уточняет, что сейчас в этой тюрьме содержат более пяти тысяч террористов. В прошлом большинство из них выступали в качестве наемников.

Осенью прошлого года террористы сбежали из тюрьмы Эс-Санавия, расположенной на расстоянии около 680 км от Дамаска. Беглецы были пойманы при содействии американских военных: арестантов, которые уже находились в пустыне, удалось выследить с вертолетов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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