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В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива


09:31
В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского заливаФото: prim.news

Во Владивостоке участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышли на лед Амурского залива, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, жители столицы Приморья в полдень собрались в центре города, а затем начали двигаться к берегу.

Участники несанкционированной акции, организованной в поддержку Алексея Навального, первоначально собирались в центре Владивостока. От площади они проследовали ко льду Амурского залива, тогда как сотрудники местных правоохранительных органов продолжали наблюдение за митингующими с берега.

Когда протестующие вышли на лед, к ним направили техника МЧС с полицейским. Сотрудник МВД обратился к участникам акции с призывом незамедлительно разойтись, а представители спасательного ведомства предупредили о том, что крайне опасно находиться на льду залива, который покрыт снежной коркой.

По данным агентства, сторонники оппозиции, пытавшиеся избежать встречи с омоновцами, постоянно перемещались по льду. В общей сложности это длилось на протяжении более трех часов. Все это время участников митинга, на берегу и льду Амурского залива, сопровождали сотрудники полиции. Многие митингующие при этом начали падать от усталости, ведь им приходилось двигаться по ледяной поверхности, который покрывала корка снега.

Местные власти сообщают о том, что во Владивостоке несанкционированная акция собрала порядка 60 человек. Количество задержанных пока не уточняется.

Как сообщают правозащитники, в ходе протестных мероприятий, состоявшихся сегодня в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах, полицейские уже задержали не менее 145 человек. На акциях в поддержку Навального, которые прошли неделю назад, в России в общей сложности было задержано более 4 тыс. манифестантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1406

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