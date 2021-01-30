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В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива
09:31
Фото: prim.news
Во Владивостоке участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышли на лед Амурского залива, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, жители столицы Приморья в полдень собрались в центре города, а затем начали двигаться к берегу.
Участники несанкционированной акции, организованной в поддержку Алексея Навального, первоначально собирались в центре Владивостока. От площади они проследовали ко льду Амурского залива, тогда как сотрудники местных правоохранительных органов продолжали наблюдение за митингующими с берега.
Когда протестующие вышли на лед, к ним направили техника МЧС с полицейским. Сотрудник МВД обратился к участникам акции с призывом незамедлительно разойтись, а представители спасательного ведомства предупредили о том, что крайне опасно находиться на льду залива, который покрыт снежной коркой.
По данным агентства, сторонники оппозиции, пытавшиеся избежать встречи с омоновцами, постоянно перемещались по льду. В общей сложности это длилось на протяжении более трех часов. Все это время участников митинга, на берегу и льду Амурского залива, сопровождали сотрудники полиции. Многие митингующие при этом начали падать от усталости, ведь им приходилось двигаться по ледяной поверхности, который покрывала корка снега.
Местные власти сообщают о том, что во Владивостоке несанкционированная акция собрала порядка 60 человек. Количество задержанных пока не уточняется.
Как сообщают правозащитники, в ходе протестных мероприятий, состоявшихся сегодня в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах, полицейские уже задержали не менее 145 человек. На акциях в поддержку Навального, которые прошли неделю назад, в России в общей сложности было задержано более 4 тыс. манифестантов.
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