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В Японии выявили очаг заражения мутировавшим штаммом коронавируса


07:31
В Японии выявили очаг заражения мутировавшим штаммом коронавирусаФото: livejournal.com

Очаг заражения т.н. "британским" штаммом коронавируса выявили специалисты министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Как передает газета Nikkei, заболевание диагностировано у трех жителей префектуры Сайтама на востоке страны.

Все заразившиеся ранее контактировали с мужчиной, у которого врачи выявили заражение новым, т.н. "британским" штаммом коронавируса. В настоящее время все инфицированные помещены под наблюдение специалистов.

По официальным данным, новая мутация коронавируса ранее была подтверждена у 64 жителей Японии.

Ранее японские власти приняли решение о временном прекращении оформления виз для граждан всех стран и регионов. В период с 28 декабря и до 7 февраля в Японию могут попасть лишь граждане этого государства и представители других стран, которые ранее уже получили долгосрочные визы и постоянно там проживают.

Эпидемиологическая обстановка в Японии вновь начала ухудшаться в минувшем ноябре, а в начале января темпы распространения коронавируса достигли взрывных темпов. Сейчас общее количество подтвержденных случаев инфицирования превышает 385 тыс. человек. Скончались более 5,7 тыс. пациентов.

Напомним, в первых числах января в Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из Бразилии. Как информировал тогда Минздрав страны, двое инфицированных были детьми. Все зараженные прибыли в страну через столичный международный аэропорт Ханэда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1439

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