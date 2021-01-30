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В Японии выявили очаг заражения мутировавшим штаммом коронавируса
07:31
Фото: livejournal.com
Очаг заражения т.н. "британским" штаммом коронавируса выявили специалисты министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Как передает газета Nikkei, заболевание диагностировано у трех жителей префектуры Сайтама на востоке страны.
Все заразившиеся ранее контактировали с мужчиной, у которого врачи выявили заражение новым, т.н. "британским" штаммом коронавируса. В настоящее время все инфицированные помещены под наблюдение специалистов.
По официальным данным, новая мутация коронавируса ранее была подтверждена у 64 жителей Японии.
Ранее японские власти приняли решение о временном прекращении оформления виз для граждан всех стран и регионов. В период с 28 декабря и до 7 февраля в Японию могут попасть лишь граждане этого государства и представители других стран, которые ранее уже получили долгосрочные визы и постоянно там проживают.
Эпидемиологическая обстановка в Японии вновь начала ухудшаться в минувшем ноябре, а в начале января темпы распространения коронавируса достигли взрывных темпов. Сейчас общее количество подтвержденных случаев инфицирования превышает 385 тыс. человек. Скончались более 5,7 тыс. пациентов.
Напомним, в первых числах января в Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из Бразилии. Как информировал тогда Минздрав страны, двое инфицированных были детьми. Все зараженные прибыли в страну через столичный международный аэропорт Ханэда.
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