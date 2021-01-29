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Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком
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Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под ГеленджикомРотенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком
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Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком


15:59
Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под ГеленджикомФото: wordpress.com

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил о том, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком.

На тему масштабного объекта, которому было посвящено очередное расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, ранее признан Минюстом РФ иноагентом), бизнесмен высказался в интервью Telegram-каналу Mash.

По словам Аркадия Ротенберга, он является бенефициаром комплекса, расположенного под Геленджиком. Ранее ФБК Алексея Навального назвал этот объект "дворцом Путина". Бизнесмен отметил, что решил сделать заявление о своей причастности ко "дворцу" лишь сейчас из-за "чисто человеческого фактора", учитывая шумиху последних дней.

В интервью Ротенберг пояснил, что речь идет о довольно сложном объекте, который в будущем станет апарт-отелем. По словам миллиардера, ему "очень нравится этот бизнес — отельный". Кроме того, возможен вариант, что в будущем это превратится в туристический бизнес. Предприниматель рассказал, что уже несколько лет работает в этой сфере, ему уже принадлежат "кое-какие объекты в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае".

Комплекс, расположенный неподалеку от Геленджика, он купил "несколько лет назад", уже тогда понимая, что "это достаточно скандальное и тяжелое здание". По словам Ротенберга, строительство предполагается завершить через полтора-два года.

Напомним, накануне главный редактор Telegram-канала Максим Иксанов опубликовал видео об этом комплексе. Судя по представленным кадрам, в действительности "роскошный дворец" из расследования оппозиционера Алексея Навального представляет собой сплошную стройку, бетон и грязь.

Автор: Злата Богатова

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