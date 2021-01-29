|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком
15:59
Фото: wordpress.com
Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил о том, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком.
На тему масштабного объекта, которому было посвящено очередное расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, ранее признан Минюстом РФ иноагентом), бизнесмен высказался в интервью Telegram-каналу Mash.
По словам Аркадия Ротенберга, он является бенефициаром комплекса, расположенного под Геленджиком. Ранее ФБК Алексея Навального назвал этот объект "дворцом Путина". Бизнесмен отметил, что решил сделать заявление о своей причастности ко "дворцу" лишь сейчас из-за "чисто человеческого фактора", учитывая шумиху последних дней.
В интервью Ротенберг пояснил, что речь идет о довольно сложном объекте, который в будущем станет апарт-отелем. По словам миллиардера, ему "очень нравится этот бизнес — отельный". Кроме того, возможен вариант, что в будущем это превратится в туристический бизнес. Предприниматель рассказал, что уже несколько лет работает в этой сфере, ему уже принадлежат "кое-какие объекты в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае".
Комплекс, расположенный неподалеку от Геленджика, он купил "несколько лет назад", уже тогда понимая, что "это достаточно скандальное и тяжелое здание". По словам Ротенберга, строительство предполагается завершить через полтора-два года.
Напомним, накануне главный редактор Telegram-канала Максим Иксанов опубликовал видео об этом комплексе. Судя по представленным кадрам, в действительности "роскошный дворец" из расследования оппозиционера Алексея Навального представляет собой сплошную стройку, бетон и грязь.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|