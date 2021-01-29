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Появилось видео из «дворца» в Геленджике
29.1.2021 19:18
Фото: koronavirus.center
Судя по кадрам, которые распространил главный редактор Telegram-канала Максим Иксанов, в действительности "роскошный дворец" из расследования оппозиционера Алексея Навального. представляет собой сплошную стройку, бетон и грязь. Разоблачительное видео бросило тень и на другие "сенсации", в прошлом публиковавшиеся блогером, отмечают СМИ.
Как стало известно, широко обсуждавшийся в последнее время объект в Геленджике находится практически на нулевом этапе строительства. Портал Mash представил видео, на кадрах которого это сооружение запечатлено изнутри. На кадрах нет ни роскошного внутреннего убранства, ни орлов у входа, о которых рассказывал Навальный.
Судя по опубликованной записи, речь идет лишь о начальной стадии строительства. При этом площадка окружена по периметру лесами. По сути вся локация представляет собой "один большой бетон", указано в материале.
Корреспонденты смогли получить комментарий представителя технического надзора, который пояснил, что недостроенный объект можно сравнить с апарт-отелем. Предполагается, что сдача в эксплуатацию здания произойдет примерно через пять лет.
Ранее ФСБ объяснила бесполетную зону у Геленджика. В ведомстве указали, что она была установлена в районе мыса Идокопас в соответствии с приказом Минтранса от 24 июля 2020 год в интересах пограничной безопасности была установлена бесполетная зона. Причиной этого решения стала возросшая в последнее время "разведывательная активность ряда сопредельных государств", включая страны, которые являются членами НАТО.
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