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Под Самарой 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса


29.1.2021 20:49
Под Самарой 10 человек погибли в ДТП с участием автобусаФото: glavny.tv

До десяти человек возросло число жертв столкновения автобуса и грузовика в Самарской области, передает ТАСС.

Первоначально местные власти сообщали о пяти погибших.

По уточненным данным, жертвами столкновения стали десять человек, еще четырнадцать получили травмы, сообщается со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве пояснили, что в числе погибших и пострадавших несовершеннолетних нет. Среди пассажиров рейсового автобуса Citroen, который направлялся в Сызрань, находился маленький ребенок. К счастью, с ним все в порядке, отметили представители СКР.

Согласно предварительным выводам специалистов, виновником смертельной аварии может быть водитель автобуса. Предположительно, он пошел на обгон, после чего случилось ДТП. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.

ЧП зафиксировано на 873-м километре трассы М5. По данным ряда СМИ, рассматривается версия о том, что занесло фуру с прицепом, после чего грузовик столкнулся с двигавшимся в другом направлении микроавтобусом.

По данным ряда российских СМИ, после аварии микроавтобус был сильно деформирован, практически уничтожен. Поэтому спасатели пока не могут назвать точное количество погибших.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, в эвакуации пострадавших задействована санитарная авиация.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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